Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pan Yiyang, 86 milyon yÃ¼en (12,5 milyon dolar) tutarÄ±nda yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle hapse mahkum edildi.
Tiencin Orta Halk Mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Pan Yiyang, gÃ¶revde bulunduÄŸu 1999-2014 yÄ±llarÄ±nda rÃ¼ÅŸvet ve yolsuzluk olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 20 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n, makamÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanarak yasa dÄ±ÅŸÄ± kazanÃ§ elde ettiÄŸine hÃ¼kmeden mahkeme, Pan'Ä±n irtikap yoluyla elde ettiÄŸi mal varlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ±na ve 4 milyon yÃ¼en para cezasÄ± Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
85 BÄ°N YETKÄ°LÄ°YE YOLSUZLUK CEZASI
Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI), 2017'nin ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda 85 bin yetkilinin yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ãœlke Ã§apÄ±nda yapÄ±lan denetimlerde eyalet, kent ve ilÃ§e bazÄ±ndaki yetkililerden 12 bininin, ciddi disiplin ihlalleri yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
CCDI dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bildiride, Ã‡KP'nin 88 milyon Ã¼yesini partinin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerine karÅŸÄ± uyarmÄ±ÅŸ, daha Ã¶nce bu yasaklarÄ± Ã§iÄŸneyen gÃ¶revlilerin aldÄ±klarÄ± cezalara iliÅŸkin Ã¶rnekler vermiÅŸti.
Ãœlkede yolsuzluk ve rÃ¼ÅŸvet suÃ§u iÅŸleyen yetkililere, Ã¶mÃ¼r boyu hapis ya da ertelemeli idam cezasÄ± verilebiliyor.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, 2012 yÄ±lÄ±nda Ã‡KP liderliÄŸini devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, yolsuzluÄŸu "partinin hayatta kalmasÄ±na karÅŸÄ± bir tehdit" olarak nitelemiÅŸti.
ABD'nin Georgia eyaletindeki 6. BÃ¶lge ara seÃ§imlerinde, Demokrat Ossoff ile CumhuriyetÃ§i Handel'in "en Ã§ok oyu alan iki aday olarak" haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak son tura kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde GÃ¼ney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, 10'a yakÄ±n BM personelini rehin aldÄ±
Saraybosna'da dÃ¼n gece baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sabah iÅŸe veya okula gitmek Ã¼zere evlerinden Ã§Ä±kan SaraybosnalÄ±lara zor anlar yaÅŸattÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson imzasÄ±yla Kongreye gÃ¶nderilen mektupta, Tahran yÃ¶netiminin 2015'teki nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n koÅŸullarÄ±na uymaya devam ettiÄŸi belirtildi.
Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pan Yiyang 12,5 milyon dolar tutarÄ±nda yolsuzluktan yargÄ±landÄ±
Yeniden sayÄ±lan 1,3 milyon oy, Moreno'nun kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin sonucunu deÄŸiÅŸtirmedi
DÃ¼nya DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±, DÃ¼nya MirasÄ± alanlarÄ± dahil, koruma altÄ±ndaki en Ã¶nemli ekolojik alanlarda yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸini duyurdu
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "KerkÃ¼k'te kamu binalarÄ± Ã¼zerinde bayrak asmaya haklarÄ± yoktu. Bunlar, Irak hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± kurumlardÄ±r ve bu yapÄ±lanlar yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Rusyaâ€™yÄ±, Esed rejimine verdiÄŸi "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne desteÄŸi sona erdirmeye" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Ã¼lkesinin Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silahlanmadan vazgeÃ§irme Ã§abalarÄ±nÄ± sonuÃ§ alana kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi
Kanada'da eriyen buzul, bir nehrin sularÄ±nÄ±n baÅŸka bir nehir tarafÄ±ndan "kapÄ±lmasÄ±na" yol aÃ§tÄ±.
Gazzeli iki radyocu, Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 65 saatlik dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4'Ã¼ subay 12 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Enerji Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Molotsov, Ã¼lkesinin petrol Ã¼retimini, Ekim 2016'dan bu yana gÃ¼nlÃ¼k 1,5 milyon tona indirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in herhangi bir ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmeden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n geÃ§iÅŸ planÄ±na uyulmasÄ±nÄ± istedi