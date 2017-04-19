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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:36, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Asya
09:29, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele
Ã‡in'de yolsuzlukla mÃ¼cadele

Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pan Yiyang 12,5 milyon dolar tutarÄ±nda yolsuzluktan yargÄ±landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in Ä°Ã§ MoÄŸolistan Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pan Yiyang, 86 milyon yÃ¼en (12,5 milyon dolar) tutarÄ±nda yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle hapse mahkum edildi.

Tiencin Orta Halk Mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Pan Yiyang, gÃ¶revde bulunduÄŸu 1999-2014 yÄ±llarÄ±nda rÃ¼ÅŸvet ve yolsuzluk olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 20 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n, makamÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanarak yasa dÄ±ÅŸÄ± kazanÃ§ elde ettiÄŸine hÃ¼kmeden mahkeme, Pan'Ä±n irtikap yoluyla elde ettiÄŸi mal varlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ±na ve 4 milyon yÃ¼en para cezasÄ± Ã¶demesine hÃ¼kmetti.

85 BÄ°N YETKÄ°LÄ°YE YOLSUZLUK CEZASI

Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI), 2017'nin ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda 85 bin yetkilinin yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ãœlke Ã§apÄ±nda yapÄ±lan denetimlerde eyalet, kent ve ilÃ§e bazÄ±ndaki yetkililerden 12 bininin, ciddi disiplin ihlalleri yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

CCDI dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bildiride, Ã‡KP'nin 88 milyon Ã¼yesini partinin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerine karÅŸÄ± uyarmÄ±ÅŸ, daha Ã¶nce bu yasaklarÄ± Ã§iÄŸneyen gÃ¶revlilerin aldÄ±klarÄ± cezalara iliÅŸkin Ã¶rnekler vermiÅŸti.

Ãœlkede yolsuzluk ve rÃ¼ÅŸvet suÃ§u iÅŸleyen yetkililere, Ã¶mÃ¼r boyu hapis ya da ertelemeli idam cezasÄ± verilebiliyor.

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, 2012 yÄ±lÄ±nda Ã‡KP liderliÄŸini devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, yolsuzluÄŸu "partinin hayatta kalmasÄ±na karÅŸÄ± bir tehdit" olarak nitelemiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ã‡in yolsuzluk gÃ¶zaltÄ± iÃ§ moÄŸolistan
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