10:00, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Gaziantep'te toplu gÃ¶steri yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep ValiliÄŸince, bir ay sÃ¼reyle kentte her tÃ¼rlÃ¼ aÃ§Ä±k hava toplantÄ±sÄ± ve gÃ¶sterilerin yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "halkoylamasÄ± sonucunu sabote etmek ve gÃ¶lgelemek amacÄ±yla baÅŸta DEAÅž olmak Ã¼zere PKK/KCK, DHKP-C, FETÃ–/PYD gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve legal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ uzantÄ±larÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca Ã¼lkemiz bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar vermek amacÄ±yla muhtemel kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± asayiÅŸ olaylarÄ± ve protestolarÄ±n, yÃ¼kselen siyasi tansiyonun etkisiyle bÃ¼yÃ¼k toplumsal olaylara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi" belirtildi.

"HalkoylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesinin ardÄ±ndan Ã¼lke genelinde kutlamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda, karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ gruplar arasÄ±nda gerginlikler yaÅŸanabileceÄŸi" ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Belirtilen Ã§erÃ§evede gerÃ§ekleÅŸtirilecek protestolarÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve marjinal gruplarca bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± infial yaratacak toplumsal olaylarÄ± tetiklemeye yÃ¶nelik faaliyetlerde bulunacaklarÄ± yÃ¶nÃ¼nde istihbarÄ± bilgiler elde edilmiÅŸtir. Bu baÄŸlamdaPKK/KCK etrafÄ±nda oluÅŸturulan HBDH tarafÄ±ndan, baÅŸta Ankara, EskiÅŸehir ve Antalya illerimiz olmak Ã¼zere toplumsal barÄ±ÅŸÄ± bozmaya yÃ¶nelik kaos, ÅŸiddet ve Ã§atÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n olmasÄ± amacÄ±yla protestolarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, grup iÃ§erisinde bulunan provokatÃ¶rlerin halkÄ± tahrik ettiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Ä°lgili kanunlar ve maddeleri gereÄŸince yapÄ±lacak olan aÃ§Ä±k alanlardaki 'aÃ§Ä±k yer toplantÄ±sÄ±, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, stant kurma, imza kampanyasÄ±, bildiri daÄŸÄ±tma, pankart asma, Ã§adÄ±r kurma, oturma eylemi' gibi etkinlikler, genel asayiÅŸ ve kamu dÃ¼zeninin korunmasÄ± iÃ§in il genelinde 18 Nisan 2017 ile 18 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."