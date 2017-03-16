Tillerson'dan Kongreye 'Ä°ran' mektubu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan Kongreye gÃ¶nderilen mektupta, Tahran yÃ¶netiminin 2015 yÄ±lÄ±ndaki nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uyduÄŸu ancakÂ Ä°ran'Ä±n "terÃ¶re destek veren Ã¼lke konumunu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" ve "yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ABD ulusal gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n incelendiÄŸi" bildirildi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Rex TillersonÂ imzasÄ±yla ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan'a Ä°ran'la ilgili bir bilgilendirme mektubu gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.
"Ä°ran terÃ¶rizme destek olmaya devam ediyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Trump yÃ¶netiminin, Ä°ran'la 2015 yÄ±lÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama dÃ¶neminde imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± detaylÄ± incelediÄŸi ifade edildi.
Mektupta, 18 Nisan 2017 tarihi itibarÄ±yla Ä°ran'Ä±n "nÃ¼kleer anlaÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± yerine getirmeye devam ettiÄŸi" kaydedildi.
Buna karÅŸÄ±n Tahran yÃ¶netiminin "terÃ¶re destek veren Ã¼lke konumunu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" ve "(Ä°ran'a) yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ABD ulusal gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n incelendiÄŸi" vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n ÅŸu ifadelerine yer verildi:
"Ä°ran, birÃ§ok platform ve yÃ¶ntemle Ã¶nde gelen terÃ¶r destekÃ§isi devlet olmaya devam ediyor. BaÅŸkan (Donald Trump), Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Ã¶nderliÄŸinde Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini ve (Ä°ran'a) yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±n ABD ulusal Ã§Ä±karlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi talimatÄ±nÄ± verdi."
AyrÄ±ca mektupta, sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸma tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmayla ilgili olarak Kongre ile yakÄ±n bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmak istendiÄŸi de not edildi.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson imzasÄ±yla Kongreye gÃ¶nderilen mektupta, Tahran yÃ¶netiminin 2015'teki nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n koÅŸullarÄ±na uymaya devam ettiÄŸi belirtildi.
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