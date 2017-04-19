10:05, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Kongo'da 10 BM personeli rehin alÄ±ndÄ±



Foto: ArÅŸiv

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde GÃ¼ney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, 10'a yakÄ±n BM personelini rehin aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeÂ GÃ¼ney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n 10'a yakÄ±nÂ BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) personelini rehin aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BM Ä°stikrar Misyonunun (MONUSCO), Kuzey Kivu eyaleti TemsilcisiÂ Daniel Ruiz aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Munigi bÃ¶lgesindeki MONUSCO yerleÅŸkesinde yaklaÅŸÄ±k 10 BM personelinin GÃ¼ney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n, Ã¼lkelerine geri dÃ¶nmemek iÃ§in personelleri alÄ±koyduÄŸunu belirten Ruiz, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla uzlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Munigi kampÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 500 GÃ¼ney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± yaÅŸÄ±yor. GÃ¼ney Sudan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metleri, geÃ§en hafta eski Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'a baÄŸlÄ± Sudan Halk KurtuluÅŸ Hareketi-Kuzey Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden (SPLM-N) 8 eski ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±yÄ± Ã¼lkelerine iade etme konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.