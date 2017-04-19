10:04, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Nisanda kar SaraybosnalÄ±larÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±





Saraybosna'da dÃ¼n gece baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sabah iÅŸe veya okula gitmek Ã¼zere evlerinden Ã§Ä±kan SaraybosnalÄ±lara zor anlar yaÅŸattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da dÃ¼n gece baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Son gÃ¼nlerde havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla adeta bahara "merhaba" diyen SaraybosnalÄ±lar, nisan ayÄ±nda yaÄŸan kar nedeniyle sabah iÅŸe veya okula gitmek Ã¼zere evlerinden Ã§Ä±karken zor anlar yaÅŸadÄ±. BirÃ§ok vatandaÅŸ sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren araÃ§larÄ±nÄ± ve evlerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ temizlemek iÃ§in iÅŸe koyulurken, ÅŸehir merkezinde ise ulaÅŸÄ±mda aksaklÄ±klar yaÅŸandÄ±. Ã‡ok sayÄ±da aÄŸaÃ§ dalÄ± karÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±rÄ±lÄ±rken, trafikte de yer yer sÄ±kÄ±ntÄ±lar oluÅŸtu. Ã–te yandan, Saraybosna'ya giriÅŸlerde uzun kuyruklar oluÅŸtuÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir merkezinde 15 ila 20 santimetreye kadar ulaÅŸÄ±rken, meteoroloji uzmanlarÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±n ve cuma gÃ¼nÃ¼ de devam etmesinin beklendiÄŸi, hafta sonu hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 15 dereceye kadar dÃ¼ÅŸebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

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