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10:09, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Polis adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸvurular sÃ¼rÃ¼yor
Polis adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸvurular sÃ¼rÃ¼yor

Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, yoÄŸun talep ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± nedeniyle 28 Nisan'a kadar uzatÄ±lan Ã¶ÄŸrenci alÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemleri devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Polis AkademisiÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, yoÄŸun talep ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± nedeniyleÂ 28 Nisan'a kadar uzatÄ±lanÂ Polis Meslek EÄŸitim MerkezlerineÂ (POMEM) Ã¶ÄŸrenci alÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n personel ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ilana Ã§Ä±kÄ±lan POMEM'e Ã¶ÄŸrenci alÄ±mlarÄ± iÃ§in baÅŸvurular gelmeye devam ediyor.

Polis adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 14 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ olarak duyurulan baÅŸvuru tarihinin, yoÄŸun talep ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± nedeniyle 28 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar uzatÄ±lmasÄ±, baÅŸvuruda bulunamayanlar iÃ§in ikinci bir ÅŸans oldu. POMEM'e yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n yoÄŸun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Adaylar arasÄ±ndan yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlar ile eÄŸitimi baÅŸarÄ±yla tamamlayan bini kadÄ±n olmak Ã¼zere 10 bin genÃ§ polis, meslektaÅŸlarÄ±yla birlikte vatandaÅŸÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in 7 gÃ¼n 24 saat gÃ¶rev yapacak.

POMEM0'lerde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin barÄ±nma, beslenme ve saÄŸlÄ±k giderleri devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.

BAÅžVURUDA ARANACAK ÅžARTLAR

Adaylarda "lisans mezunu olmak veya denkliÄŸi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca kabul edilen yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olmak", "31 AralÄ±k 2017 tarihi itibarÄ±yla 30 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmak", "2015 veya 2016'da yapÄ±lan KPSS lisans P3 puan tÃ¼rÃ¼nden en az 60, Emniyet TeÅŸkilatÄ± personeli ÅŸehit veya vazife malulÃ¼ eÅŸ ya da Ã§ocuklarÄ±ndan KPSS lisans P3 puanÄ± en az 48 taban puan almÄ±ÅŸ olmak" ÅŸartlarÄ± aranÄ±yor.

SÄ±nava giriÅŸ koÅŸullarÄ± ve sÄ±nav takvimi hakkÄ±nda www.pa.edu.tr internet sitesinden bilgi alabilen adaylar, aynÄ± zamanda buradan Ã¶n baÅŸvurularÄ±nÄ± da yapabiliyor.



Ä°lgili Konular polis Polis adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸvurular
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