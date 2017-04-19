10:14, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan CNN'e konuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Åžu anda Trumpâ€™Ä±n yaklaÅŸÄ±m tarzlarÄ± doÄŸrusu bizleri mutlu ediyor. Temenni ederim ki bu ikili karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya oturup konuÅŸmamÄ±zla birlikte belirleyeceÄŸimiz yol haritasÄ±nda bunu gÃ¶rmemiz halinde TÃ¼rkiye ve Amerika stratejik ortak olarak, stratejik bir mÃ¼ttefik olarak, NATO iÃ§erisindeki iki Ã¶nemli Ã¼lke olarak bizler Ã§ok ÅŸeyleri baÅŸarabiliriz, halledebiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

ErdoÄŸan,Â CNN International'a mÃ¼lakat verdi. "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump sizi tebrik etmek iÃ§in aradÄ±, sÃ¶yledikleri hakkÄ±nda bilgi verebilir misiniz?" sorusuna CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Ã–ncelikle bu bir tebrikti ve Ã¼stelik de Paskalya BayramÄ±'nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± bir anda aramasÄ±, gerÃ§ekten ayrÄ±ca beni de mutlu etti. AlÄ±nan bu netice sebebiyle tebrik ederken, bundan sonraki sÃ¼reÃ§te iliÅŸkilerimizin daha da gÃ¼Ã§lenerek gideceÄŸi noktasÄ±nda, bu noktadaki kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini, Suriye konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸma imkanÄ±nÄ± ben de buldum kendileri de buldu. Kendilerine Ã¶zellikle ÅŸunu sÃ¶yledim: Fazla gecikmeden artÄ±k seÃ§imden sonra telefonla olmaktan Ã¶te, yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmek suretiyle TÃ¼rkiye-Amerika iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lenerek daha ileri taÅŸÄ±yalÄ±m dedik, mutabÄ±k kaldÄ±k. Ã–yle zannediyorum ki kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde bu buluÅŸmayÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz."

Donald Trump'Ä±n kendisine bu konuda hemen talimatÄ±nÄ± vereceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktaran ErdoÄŸan, kendisinin de protokolÃ¼ne gerekli talimatlarÄ± verdiÄŸini bildirdi.

ErdoÄŸan, "Trump ile Suriye konusunda daha ileri seviyede bir iÅŸbirliÄŸi konusunda anlaÅŸtÄ±nÄ±z mÄ± ve bu muhtemel destek Suriyeli KÃ¼rtlerin, Ã¶zellikle Rakkaâ€™daki mÃ¼cadele esnasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± iliÅŸkin herhangi bir noktaya vardÄ± mÄ±?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k, DEAÅž gibi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yok edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±. Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ± ve CIA DirektÃ¶rÃ¼'nÃ¼ geÃ§en gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, onlara da "Biz, Amerika koalisyon gÃ¼Ã§leri, TÃ¼rkiye, biz DEAÅžâ€™la mÃ¼cadeleyi rahatlÄ±kla baÅŸarabilecek bir noktadayÄ±z." dediklerini belirtti.

"ASLOLAN MAÃ‡I KAZANMAKTIR"

Referandum sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan ErdoÄŸan, sandÄ±ktan Ã§Ä±kan sonucu futbol maÃ§Ä± sonucuna benzeterek, "Ben futbolun iÃ§inden geliyorum. Ve futbolun iÃ§inden gelen ÅŸahsÄ±m ÅŸÃ¶yle bir ÅŸeyi biliriz biz: MaÃ§Ä± 1-0 da kazansanÄ±z 3 puan alÄ±rsanÄ±z, 5-0 da kazansanÄ±z 3 puan alÄ±rsÄ±nÄ±z, aslolan maÃ§Ä± kazanmaktÄ±r." dedi.

UluslararasÄ± gÃ¶zlemcilerin seÃ§im sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin eleÅŸtirilerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, bu hafta seÃ§imlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± Fransa'da OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) uygulamasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti. TÃ¼rkiye'de OHAL'in Ã¼Ã§er ay aralÄ±klarla uzatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Fransa'nÄ±n bu uygulamayÄ± 1,5 yÄ±l gibi bir sÃ¼reyle uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, "Kimse bunu konuÅŸmuyor. Bu kadar aÃ§Ä±k ve net her ÅŸey ortada. Åžimdi TÃ¼rkiye Ã¼zerinde ne yazÄ±k ki BatÄ±nÄ±n bir kumpasÄ± var, tabii bu kumpas tutmadÄ±. Åžu anda bunu hazmedemiyorlar." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de kutuplaÅŸmanÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, yÃ¼zde 52â€™ye yakÄ±n bir oy oranÄ±yla "evet"in seÃ§imi kazanmasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de bir kutuplaÅŸma olarak deÄŸerlendirmenin yÃ¼zde 52'ye haksÄ±zlÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. ErdoÄŸan, "Bir defa 'yÃ¼zde 52â€™nin oyu muteber deÄŸil yÃ¼zde 48â€™in oyu muteber'; bu bir defa demokrasilerde asla savunulacak bir ÅŸey deÄŸildir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam cezasÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zlerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžu anda 54 yÄ±l bizi kapÄ±sÄ±nda bekleten bir Avrupa BirliÄŸi var. Soruyorum; hangi Ã¼lkeyi 54 yÄ±l kapÄ±sÄ±nda beklettiler? 50 yÄ±l, 40 yÄ±l, 30 yÄ±l bekletilen bir baÅŸka Ã¼lke var mÄ±? Ama TÃ¼rkiye 54 yÄ±l Avrupa BirliÄŸi kapÄ±sÄ±nda bekletildi. Bu, bir defa siyasi iliÅŸkiler aÃ§Ä±sÄ±ndan tahammÃ¼l edilir, katlanÄ±lÄ±r bir ÅŸey deÄŸildir. KaldÄ± ki biz bugÃ¼ne kadar Avrupa BirliÄŸi mÃ¼ktesebatÄ± iÃ§erisinde ne varsa bunlarÄ±n hepsini kabullenmeye, ona gÃ¶re de dÃ¼zenlemeler yapmaya gayret ettik. Ama Avrupa BirliÄŸi bunlarÄ±n hiÃ§birine uymadÄ± ve bize de verilen sÃ¶zleri yerine getirmedi. 3 milyon Suriyeli mÃ¼lteci var burada ve bunlarla ilgili olarak geÃ§en yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda 3 milyar avro bize verileceÄŸinden bahsedildi. Ondan sonra ikinci bir 3 milyar avro daha verileceÄŸinden bahsettiler. Åžu ana kadar ne yazÄ±k ki UNESCO vasÄ±tasÄ±yla gelen rakam 725 milyon avro ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸinden de gelen 550 milyon dolar. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harcama sivil toplum kuruluÅŸlarla beraber yaklaÅŸÄ±k 25 milyar dolar. Åžimdi bÃ¶yle bir Avrupa BirliÄŸiâ€™yle biz karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Vizeler meselesi. Vizeler kalkacaktÄ± ve bu konuyu da yerine getirmediler. HiÃ§bir sÃ¶zlerinde bugÃ¼ne kadar durmadÄ±lar. Åžu ana kadar 14 fasÄ±l halledilebildi ve fasÄ±llarÄ± artÄ±rdÄ±lar, daha Ã¶nce 15 fasÄ±ldÄ±, 'TÃ¼rkiye geliyor' diye fasÄ±llarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± 35â€™e Ã§Ä±kardÄ±lar. Bizim ÅŸimdi burada Ä°ngiltere gibi bir Ã¼lke Brexitâ€™le bir karar aldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, biz de TÃ¼rkiye olarak Parlamentoda bu iÅŸi Ã§Ã¶zdÃ¼k Ã§Ã¶zdÃ¼k, yoksa millete gideriz, milletimiz ne diyorsa bunun kararÄ±nÄ± alÄ±rÄ±z."

ErdoÄŸan, "Siz AB mÃ¼zakere sÃ¼recine kapÄ±yÄ± kapatÄ±rsanÄ±z, mÃ¼lteci akÄ±mÄ±nÄ± kesme noktasÄ±ndaki anlaÅŸma tehlikeye dÃ¼ÅŸer mi?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k da telaÅŸa gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n hepsinin ayrÄ± ayrÄ± masaya yatÄ±rÄ±lacak konular olduÄŸunu anlattÄ±. TÃ¼rkiye'nin sÃ¶zlerini tuttuÄŸunu, Ã¶ncelikle Avrupa BirliÄŸi'nin bugÃ¼ne kadar tutmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleri tutmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden ErdoÄŸan, "Ha sÃ¶zlerini tutarlarsa otururuz konuÅŸuruz, sÃ¼ratle ne gibi adÄ±mlar atÄ±yoruz bunu planlarÄ±z. Bir defa Avrupa BirliÄŸi TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± kapÄ±sÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

"TRUMP Ä°LE AVRUPALI LÄ°DERLERÄ° KARÅžILAÅžTIRMAK YANLIÅž"

ErdoÄŸan, soru Ã¼zerine, herhangi bir AvrupalÄ± lidere "sen Nazi artÄ±ÄŸÄ±sÄ±n" demediÄŸini ancak "bu sistem Nazizmdir" dediÄŸini aktararak, ÅŸahÄ±slar Ã¼zerinde deÄŸil sistem Ã¼zerine oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmamak gerektiÄŸini sÃ¶yledi. HalihazÄ±rda Trump ile AvrupalÄ± liderleri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n da yanlÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz ÅŸu anda SayÄ±n Trumpâ€™la henÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamadÄ±k. Åžimdi baÅŸlayacaÄŸÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalara. Bizim derdimiz liderler noktasÄ±nda SayÄ±n Trumpâ€™la mÃ¼nasebetlerimizi ne kadar ileri taÅŸÄ±rsak, ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yaparsak, Ã§Ã¼nkÃ¼ biz Amerika ile stratejik mÃ¼ttefikiz. SayÄ±n Obamaâ€™yla maalesef bunu baÅŸaramadÄ±k, bÃ¶yle bir ÅŸey olmadÄ±. Ama ÅŸu anda Trumpâ€™Ä±n yaklaÅŸÄ±m tarzlarÄ± doÄŸrusu bizleri mutlu ediyor. Temenni ederim ki bu ikili karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya oturup konuÅŸmamÄ±zla birlikte belirleyeceÄŸimiz yol haritasÄ±nda bunu gÃ¶rmemiz halinde TÃ¼rkiye ve Amerika stratejik ortak olarak, stratejik bir mÃ¼ttefik olarak, NATO iÃ§erisindeki iki Ã¶nemli Ã¼lke olarak bizler Ã§ok ÅŸeyleri baÅŸarabiliriz, halledebiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu noktada bir sÄ±kÄ±ntÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "eski CIA BaÅŸkanÄ± John Brennan ve diÄŸer AmerikalÄ± senatÃ¶rlerin TÃ¼rkiye'de 15 Temmuz'da yaÅŸanan darbeden sorumlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sorulmasÄ± Ã¼zerine, bu konularÄ±n Trump ve diÄŸer ilgili ABD'li yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Amerika'ya yapacaÄŸÄ± seyahatte bunlarÄ± birebir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmek suretiyle "FETÃ– denilen alÃ§aÄŸÄ±" isteyeceklerini belirten ErdoÄŸan, "Åžu anda kesinlikle deliller ortada, belgeler ortada ve bu darbe giriÅŸiminin 1 numaralÄ± failidir. Ha arkasÄ±ndaki bunun Ã¼st aklÄ± nerelerdir, onlar da Ã§Ä±kacak ortaya tabii. Neyle Ã§Ä±kacak? YargÄ± sÃ¼recinde Ã§Ä±kacak. Ha bunlar kimdir, ÅŸu mu, bu mu, yargÄ± sÃ¼recinde onlar Ã§Ä±kacak. Åžu anda bunu benim dillendirmem, yargÄ±yÄ± yÃ¶nlendirme olur ki bu doÄŸru olmaz. Ama vakti saati gelince Ã§Ä±kacaktÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™deki yargÄ± bu konularÄ± Ã§ok daha aÃ§Ä±k, net ortaya koyacaktÄ±r ve failler belli olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan, ÅŸu anda konu Ã¼stÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bu konuyu detaylÄ± olarak Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini sÃ¶yleyerek, "Åžu anda bize bu tÃ¼r verilmiÅŸ bir sÃ¶z henÃ¼z yok. Umudum var, umudum var, bu umudumu da korumak istiyorum." diye konuÅŸtu.

"Ã‡Ä°FT BAÅžLILIÄžI ORTADAN KALDIRIYORUZ"

ErdoÄŸan, referandum sÃ¼recinde TÃ¼rk sisteminin reforme edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, "Bu sistem sadece Recep Tayyip ErdoÄŸan iÃ§in mi daha iyi, tek bir adam iÃ§in mi daha iyi acaba" sorusunun yÃ¶neltilmesi Ã¼zerine, her zaman meydanlarda sÃ¶ylediÄŸi gibi bu sistemin Tayyip ErdoÄŸanâ€™a ait bir sistem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin bir fani olduÄŸunu onun iÃ§in her an Ã¶lmeye mahkum olan bir insan iÃ§in bÃ¶yle bir sistem hazÄ±rlanamayacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Kendisine yÃ¶nelik "tek adam" sÃ¶zlerini de eleÅŸtiren ErdoÄŸan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, hem partisinin genel baÅŸkanÄ±ydÄ±, hem de CumhurbaÅŸkanÄ±ydÄ±, ardÄ±ndan Ä°nÃ¶nÃ¼ hem partisinin genel baÅŸkanÄ±ydÄ±, hem de CumhurbaÅŸkanÄ±ydÄ±. Bu ifadeyi kullanan ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat kendi geÃ§miÅŸini bilmiyor." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.Â

Kendilerinin ÅŸu anda Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Åžimdi biz hem baÅŸbakan, hem cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±n istiyoruz. Yani vitrin aksesuarÄ±ndan Ã¼lke yÃ¶netimini kurtaralÄ±m, bÃ¶ylece Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±k olmasÄ±n, sadece cumhurbaÅŸkanÄ±yla Ã¼lkeyi yÃ¼rÃ¼tmede Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale getirelim, hesabÄ±mÄ±z bu, atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±m bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÃ¶netimin diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe gittiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirileri de yanÄ±tlayan ErdoÄŸan, "diktatÃ¶r" ifadesinin 14-15 sene Ã¶nce de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak o zaman bÃ¶yle bir sistem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. DiktatÃ¶r olmak iÃ§in illa cumhurbaÅŸkanÄ± ve tek baÅŸkanlÄ±k olmasÄ± kaydÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SandÄ±ktan eÄŸer diktatÃ¶r Ã§Ä±kar diyorsanÄ±z, bu sandÄ±ktan Ã§Ä±kana Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir zulÃ¼m olur, haksÄ±zlÄ±k olur. AynÄ± zamanda sandÄ±kta tercihini kullanan insanlara karÅŸÄ± da Ã§ok ciddi bir saygÄ±sÄ±zlÄ±k olur. Demokrasi nereden gÃ¼Ã§ kazanÄ±yor? Halktan. Buna biz milli irade diyoruz. Milli irade nasÄ±l tecelli ederse, buna herkesin saygÄ± duymasÄ± lazÄ±m. HayÄ±r Ã§Ä±ksaydÄ± ne olacaktÄ±, o zaman ne diyeceklerdi? Mesela ben bÃ¶yle bir ÅŸeyi demezdim, ben saygÄ± duyarÄ±m derdim, niye? Milletimin tercihi de onun iÃ§in. Åžimdi evet Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, bakÄ±n hemen ana muhalefet sÃ¼ratle YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna itiraz gitti, 'ardÄ±ndan Anayasa Mahkemesine gideceÄŸim' diyor, 'ardÄ±ndan Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesiâ€™ne gideceÄŸim' diyor. Ya bunlarÄ±n hiÃ§birinin ilgi alanÄ± deÄŸil bu. Ä°lgi alanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde buralara gitmekten bahsediyor. Ve sen 7 kez kaybettin, ÅŸimdi 8. kez kaybetti. BatÄ± Ã¼lkelerinde bir kez, iki kez seÃ§im kaybeden genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±r, bak bu da siyasetin ahlakÄ±dÄ±r. Ama bunlarda bÃ¶yle bir ahlak yok. Onun iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de biz halkÄ±mÄ±zÄ±n iradesine saygÄ± duyarÄ±z ve 14-15 sene iÃ§erisinde nasÄ±l bir diktatÃ¶rlÃ¼k yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§Ä±karsÄ±nlar da bunu gÃ¶stersinler. Herkes rahat rahat istediÄŸini konuÅŸuyor, istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ama asÄ±l diktatÃ¶rlÃ¼k peÅŸinde olanlar bÃ¼tÃ¼n o terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini destekleyenlerdir ve bunlarÄ±n arkasÄ±nda da BatÄ±nÄ±n o gÃ¼Ã§lÃ¼ medya organlarÄ± var."