GeÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanan kitap sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye genelinde geÃ§en yÄ±l 51 bin 113 kitap yayÄ±mlandÄ±.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, 2016'ya iliÅŸkin uluslararasÄ± standart kitap numarasÄ± (ISBN) istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Kitap sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±l, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 3,5 azalarak 54 bin 446 oldu.
Web tabanlÄ± elektronik kitaplar yÃ¼zde 57,8 azalÄ±rken, yayÄ±ncÄ±lar tarafÄ±ndan 2016'da 51 bin 113 kitap, 325 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 2 bin 697 web tabanlÄ± elektronik kitap, 30 konuÅŸan kitap (kaset, CD, DVD) ve 281 diÄŸer olmak Ã¼zere toplam 54 bin 446 materyal iÃ§in ISBN alÄ±ndÄ±.
Ã–zel sektÃ¶r tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan materyal sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±l 2015'e gÃ¶re yÃ¼zde 3,8 azalarak 50 bin 72 oldu. 2016'daki yayÄ±mlarÄ±n yÃ¼zde 92'si Ã¶zel sektÃ¶r, yÃ¼zde 5,5'i kamu ve eÄŸitim kurumlarÄ±, yÃ¼zde 2,5'i sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EN FAZLA ARTIÅž AKADEMÄ°K YAYINLARDA
KonularÄ±na gÃ¶re incelendiÄŸinde, 2016'da yayÄ±mlanan materyallerin yÃ¼zde 27'si eÄŸitim, yÃ¼zde 20,5'i yetiÅŸkin kÃ¼ltÃ¼r, yÃ¼zde 16,8'i yetiÅŸkin kurgu edebiyat, yÃ¼zde 15,8'i Ã§ocuk ve ilk genÃ§lik, yÃ¼zde 13,7'si akademik, yÃ¼zde 6,1'i ise inanÃ§ alanlarÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
YayÄ±mlanan materyallerin yÃ¼zde 92,9'unun yayÄ±n dili TÃ¼rkÃ§e, yÃ¼zde 4,2'sinin Ä°ngilizce, yÃ¼zde 2,9'unun ise diÄŸer diller oldu.
Akademik konulu yayÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ± 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 artarak 7 bin 481'e ulaÅŸÄ±rken, Ã§ocuk ve ilk genÃ§lik yayÄ±nlarÄ± ise yÃ¼zde 4,9 artarak 8 bin 618'e ulaÅŸtÄ±.
SatÄ±lan kitap bandrolÃ¼ sayÄ±sÄ± aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 5,2 artarak 404 milyon 129 bin 293 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
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