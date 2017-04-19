ABD'de ara seÃ§imlerde Demokrat-CumhuriyetÃ§i Ã§ekiÅŸmesi

ABD'ninÂ GeorgiaÂ eyaletinde yapÄ±lan 6. BÃ¶lgeÂ ara seÃ§imlerinde, 18 aday arasÄ±ndan DemokratÂ Jon OssoffÂ ile CumhuriyetÃ§iÂ Karen Handel'in "en Ã§ok oyu alan iki aday" olarak haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak son tura kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Amerikan CNN kanalÄ±nÄ±n projeksiyonuna gÃ¶re, ara seÃ§imlere katÄ±lan hiÃ§bir aday yÃ¼zde 50 barajÄ±na ulaÅŸamadÄ±. YarÄ±ÅŸÄ± uzun sÃ¼re Ã¶nde gÃ¶tÃ¼ren Demokrat Ossoff'un son anlarda yÃ¼zde 50'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Resmi sonuÃ§larÄ±nÄ±n ilerleyen saatlerde aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenen ara seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Ossoff ile Handel haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak son turda ABD Temsilciler Meclisine girebilmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralmasÄ±ndan sonra kurduÄŸu kabinede SaÄŸlÄ±k BakanÄ± olan eski Georgia vekili Tom Price'tan boÅŸalan koltuÄŸa oturmak iÃ§in 18 aday yarÄ±ÅŸa girdi.
11 CumhuriyetÃ§i ve 4 Demokrat adayÄ±n yanÄ± sÄ±ra 3 de baÄŸÄ±msÄ±z adayÄ±n girdiÄŸi mÃ¼cadelede uzun sÃ¼re yÃ¼zde 50 civarÄ±nda oy oranÄ±nÄ± yakaladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Demokrat Ossoff, birÃ§ok kiÅŸinin "bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz" diye nitelendirdiÄŸi adÄ±mÄ± atamadÄ±.
Amerikan medyasÄ±nda, CumhuriyetÃ§ilerin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bÃ¶lgede Demokrat bir adayÄ±n kazanacak olmasÄ±nÄ±n Trump yÃ¶netimine "dikkat Ã§ekici" bir mesaj vereceÄŸi ve 2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak Temsilciler Meclisi seÃ§imlerinde CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunluÄŸunu tehdit edebilecek bir ortama zemin hazÄ±rlayacaÄŸÄ± ifade ediliyor.
Ã–te yandan Trump, yakÄ±ndan takip ettiÄŸi Georgia 6. BÃ¶lge ara seÃ§imleriyle ilgili olarak Twitter hesabÄ±ndan, "Kongrede Georgia iÃ§in yarÄ±ÅŸan Ossoff'un o bÃ¶lgede bile yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. CumhuriyetÃ§iler gidip oylarÄ±nÄ±zÄ± kullanÄ±n." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Bir sonraki paylaÅŸÄ±mÄ±nda ise Trump, son turda CumhuriyetÃ§ilerin seÃ§imi kazanacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
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