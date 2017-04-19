10:39, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

'Avrupa TÃ¼rkiye'den korkuyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SudanlÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Dr. Fatih AliÂ Hasaney, halk oylamasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, Adnan Menderes, Turgut Ã–zal ve Necmettin Erbakan'Ä±n daÂ baÅŸkanlÄ±k sistemini savunduÄŸunu belirtti. Hasaney, "Uzun yÄ±llar verilen mÃ¼cadele nihayet sonuÃ§landÄ±.Â TÃ¼rkiye'yi kalkÄ±ndÄ±racak baÅŸkanlÄ±k sisteminin gelmesiÂ Tayyip ErdoÄŸanÂ ve ekibine nasip oldu." diye konuÅŸtu.

SandÄ±ktan Ã§Ä±kan sonucun kÃ¼Ã§Ã¼msenmemesi gerektiÄŸini vurgulayan Hasaney, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Halk oylamasÄ±nda Ã§Ä±kan sonuÃ§ asla dÃ¼ÅŸÃ¼k bir oran deÄŸildir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve arkadaÅŸlarÄ±, seÃ§im sÃ¼recinde sadece getirilmek istenen sistemi anlatmakla kalmamÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda dÄ±ÅŸ mihraklarla da mÃ¼cadele etmiÅŸtir. BatÄ±'nÄ±n ve Ä°srail'in, ÅŸiddetli olarak TÃ¼rkiye aleyhtarlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±nÄ±n derin anlamlarÄ± vardÄ±r. Hepsi 'sÃ¼per gÃ¼Ã§' olma yolunda emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼yen TÃ¼rkiye'den endiÅŸe ediyor, korkuyor. Bunun iÃ§in askeri darbe yapmaya kalktÄ±lar. Ekonomik darbe vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Fakat Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±yla halkÄ±n ErdoÄŸan'a olan gÃ¼veni birleÅŸince olumsuzluklar bertaraf edildi."

"TÃœRKLER, LÄ°DERÄ°NE, ÃœLKESÄ°NE SAHÄ°P Ã‡IKTI"

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaÅŸkanÄ± merhumÂ Aliya Ä°zetbegoviÃ§'in danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Hasaney, 2002 Ã¶ncesi TÃ¼rkiye'nin ekonomik yÃ¶nden Ã§ok gerilerde olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Hasaney, "KÄ±sa zamanda ciddi adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. Sanayi geliÅŸti, istihdam arttÄ±. Bu sayede TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ekonomileriyle yarÄ±ÅŸÄ±r durumuna geldi. DeÄŸiÅŸimi gÃ¶ren BatÄ±, dÃ¶rt koldan TÃ¼rkiye'nin belini bÃ¼kmek istedi. Ceplerindeki dolarÄ± bozduran, tanklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne yatan TÃ¼rkler, onlara fÄ±rsat vermeyerek liderine, Ã¼lkesine sahip Ã§Ä±ktÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Referandum zaferi sonrasÄ±, SudanlÄ±lar baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ä°slam Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye halkÄ± kadar sevindiÄŸini dile getiren Hasaney, SudanlÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye halkÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini vurguladÄ±.

Hasaney, "Bu sevginin aÃ§Ä±k bir Ã¶rneÄŸi ErdoÄŸan ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã–mer El BeÅŸir'in dostluÄŸudur. FETÃ– okullarÄ±nÄ± Maarif VakfÄ±na devreden Sudan devleti, kardeÅŸliÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymuÅŸtur. Sadece biz deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndadÄ±r. YanÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu gÃ¼Ã§, ÅŸÃ¼phesiz ErdoÄŸan'a cesaret veriyor. Allah, yapacaÄŸÄ± iÅŸlerde ona ve Ã¼lkesine yardÄ±m etsin." dedi.