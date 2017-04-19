10:57, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

AÄŸÄ±r ceza hakimi "rÃ¼ÅŸvet"ten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Medya Ä°letiÅŸim BÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir avukat tarafÄ±ndan yapÄ±lan ihbarÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucunda, halen Ä°stanbul Anadolu 3.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan H.A hakkÄ±nda, sulh ceza hakimi olduÄŸu dÃ¶nemde verdiÄŸi tahliye kararÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda para istediÄŸi iddiasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"SoruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan teknik takip ve izleme kararlarÄ±na istinaden, Ã¶nceden seri numarasÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ 50 bin dolarÄ±n mÃ¼ÅŸteki tarafÄ±ndan Pendik'teki bir avukatlÄ±k bÃ¼rosunda tesliminin ardÄ±ndan, baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca gÃ¶revlendirilen cumhuriyet baÅŸsavcÄ± vekili ve Ä°stanbul Barosundan temin edilen iki avukat ile girilmiÅŸ ve AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± H.A. ve avukat S.B. suÃ§ Ã¼stÃ¼ hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince, suÃ§un aÄŸÄ±r cezalÄ±k ve kiÅŸisel suÃ§ olmasÄ±, delillerin saÄŸlÄ±klÄ± toplanmasÄ± amacÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r."