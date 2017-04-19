11:09, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Tunceli'de 12 ÅŸehidin cenazesi enkazdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±





Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±. 12 ÅŸehidin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'a getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen "Sikorsky" tipi polisÂ helikopterinin enkazÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi. DÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili dÃ¼n gece ara verilen Ã§alÄ±ÅŸmalar sabah saatlerinde tekrar baÅŸlatÄ±ldÄ±. Kaza kÄ±rÄ±m ekibi enkaza ulaÅŸarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±. UMKE ve bÃ¶lgedeki askeri birlikler tarafÄ±ndan enkazdan Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi. Polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 12 kiÅŸinin cenazesi helikopterle ElazÄ±ÄŸ'a getirildi. DÃ¼ÅŸen helikopterde kaza kÄ±rÄ±m ekibinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ± ile UMKE ve bÃ¶lgedeki askeri birliklerce enkazdan Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸehit 7 polis, bir asker, bir hakim ve 3 personelin cenazesini taÅŸÄ±yan 2 askeri helikopter, ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesi yerleÅŸkesine iniÅŸ yaptÄ±. Otopsi iÅŸleminin ardÄ±ndan 12 ÅŸehit iÃ§in tÃ¶ren yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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