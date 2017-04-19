Tunceli'de 12 ÅŸehidin cenazesi enkazdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen "Sikorsky" tipi polisÂ helikopterinin enkazÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi.
DÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili dÃ¼n gece ara verilen Ã§alÄ±ÅŸmalar sabah saatlerinde tekrar baÅŸlatÄ±ldÄ±. Kaza kÄ±rÄ±m ekibi enkaza ulaÅŸarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±.
UMKE ve bÃ¶lgedeki askeri birlikler tarafÄ±ndan enkazdan Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle ElazÄ±ÄŸ Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi.
Polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 12 kiÅŸinin cenazesi helikopterle ElazÄ±ÄŸ'a getirildi.
DÃ¼ÅŸen helikopterde kaza kÄ±rÄ±m ekibinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ± ile UMKE ve bÃ¶lgedeki askeri birliklerce enkazdan Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸehit 7 polis, bir asker, bir hakim ve 3 personelin cenazesini taÅŸÄ±yan 2 askeri helikopter, ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesi yerleÅŸkesine iniÅŸ yaptÄ±.
Otopsi iÅŸleminin ardÄ±ndan 12 ÅŸehit iÃ§in tÃ¶ren yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
Midyat ve DargeÃ§it ilÃ§elerinde 7 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n MayÄ±s ayÄ±nda bir araya geleceÄŸini sÃ¶yledi
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye giden "Geroy Arsenala" adlÄ± gemi, 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±yla Karadeniz'de battÄ±
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±. 12 ÅŸehidin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'a getirildi
Anadolu 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± H.A, rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye'de 2016'da yayÄ±mlanan kitap sayÄ±sÄ± 51 bini geÃ§ti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CNN International'a mÃ¼lakat verdi
Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, yoÄŸun talep ve anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± nedeniyle 28 Nisan'a kadar uzatÄ±lan Ã¶ÄŸrenci alÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemleri devam ediyor
Gaziantep ValiliÄŸince, bir ay sÃ¼reyle kentte her tÃ¼rlÃ¼ aÃ§Ä±k hava toplantÄ±sÄ± ve gÃ¶sterilerin yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin itirazlarÄ± bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden Ã¶nce deÄŸerlendireceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen ''Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda Taksim MeydanÄ±'na lalelerin yerleÅŸtirilmesine baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye genelinde uygulanan OHAL'in, 19 Nisan'dan itibaren 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ±n sonucundan dolayÄ± tebrik etti
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, AGÄ°T raporuna iliÅŸkin, "AGÄ°T'in geÃ§miÅŸteki raporlarÄ±na bakÄ±n, hangi seÃ§imi saÄŸlÄ±klÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir rapor var? Åžimdi muhalefet aÄŸzÄ±yla yazmÄ±ÅŸ. AGÄ°T'te bu anlamda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yok." dedi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan asker, Van'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi