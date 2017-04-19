11:09, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Karadeniz'de kuru yÃ¼k gemisi battÄ±





Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye giden "Geroy Arsenala" adlÄ± gemi, 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±yla Karadeniz'de battÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye giden kuru yÃ¼k gemisinin 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±yla Karadeniz'de battÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Rusya'nÄ±n Rostov kentinden TÃ¼rkiye'ye tahÄ±l taÅŸÄ±yan "Geroy Arsenala" adlÄ± kuru yÃ¼k gemisi, Karadeniz'de KÄ±rÄ±m'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 27 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda battÄ±. KerÃ§ BoÄŸazÄ± yakÄ±nÄ±nda batan gemide, 9'u Ukrayna, 2'si Rusya ve biri GÃ¼rcistan vatandaÅŸÄ± olmak Ã¼zere 12 denizcinin bulunduÄŸu belirtildi. Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, bir denizcinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 4'Ã¼nÃ¼n yerinin tespit edildiÄŸi, 7'sinin ise kayÄ±p olduÄŸu bildirildi. Rusya Federal Deniz ve Nehir TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± Servisinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Panama bandÄ±ralÄ± geminin bir TÃ¼rk ÅŸirketine ait olduÄŸu kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.