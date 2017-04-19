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Karadeniz'de kuru yÃ¼k gemisi battÄ±
Karadeniz'de kuru yÃ¼k gemisi battÄ±

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye giden "Geroy Arsenala" adlÄ± gemi, 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±yla Karadeniz'de battÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye giden kuru yÃ¼k gemisinin 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±yla Karadeniz'de battÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Rusya'nÄ±n Rostov kentinden TÃ¼rkiye'ye tahÄ±l taÅŸÄ±yan "Geroy Arsenala" adlÄ± kuru yÃ¼k gemisi, Karadeniz'de KÄ±rÄ±m'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 27 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda battÄ±.

KerÃ§ BoÄŸazÄ± yakÄ±nÄ±nda batan gemide, 9'u Ukrayna, 2'si Rusya ve biri GÃ¼rcistan vatandaÅŸÄ± olmak Ã¼zere 12 denizcinin bulunduÄŸu belirtildi.

Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, bir denizcinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 4'Ã¼nÃ¼n yerinin tespit edildiÄŸi, 7'sinin ise kayÄ±p olduÄŸu bildirildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± Servisinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Panama bandÄ±ralÄ± geminin bir TÃ¼rk ÅŸirketine ait olduÄŸu kaydedildi.



Ä°lgili Konular Rusya TÃ¼rkiye karadeniz gemi battÄ±
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