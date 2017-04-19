11:14, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Kosova Ordusu konusunda SÄ±rplar ikna edilemiyor





Kosova ordusunun kurulmasÄ±na engel olan SÄ±rp listesinin ikna edilme Ã§abalarÄ±na SÄ±rp analistler tepki gÃ¶steriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova ordusunun kurulmasÄ± ile ilgili Kosova Meclisiâ€™nde KosovalÄ± SÄ±rplarÄ± temsil eden SÄ±rp Listesi (SL) Partisi engelleyici tutumundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettiriyor. Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HashimThaÃ§i SÄ±rplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tÃ¼m imkanlarÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, analistler SÄ±rplarÄ± sadece uluslararasÄ± camianÄ±n ikna edebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼metinde Kosova Ofisi Åžefi Marko DjuriÃ§, Kosova HÃ¼kÃ¼metinin Kosova ordusunun kurulmasÄ± iÃ§in anayasada deÄŸiÅŸikliÄŸin yapÄ±lmasÄ±nÄ± SÄ±rp Listesinin de onaylamasÄ± konusunda ikna edemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. DjuriÃ§â€™e gÃ¶re, hiÃ§bir gerekÃ§eyleÂ SÄ±rplar Kosova ordusu iÃ§in ikna edilemeyecek. DjuriÃ§â€™in bu tepkisini CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§iâ€™nin ordunun kurulmasÄ±yla ilgili tÃ¼m imkanlarÄ± kullanacaÄŸÄ± SÄ±rp siyasi temsilcileriyle bir tartÄ±ÅŸma sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± bildirmesi ardÄ±ndan yaptÄ±. ThaÃ§iâ€™nin bu giriÅŸimi DjuriÃ§ tarafÄ±ndan, "KosovalÄ± bÃ¶lÃ¼cÃ¼ler tarafÄ±ndan SÄ±rplarÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± Ã§abasÄ±" olarak tanÄ±mlandÄ±. DjuriÃ§â€™in aÃ§Ä±klamasÄ±na tepkide bulunan Kosova HÃ¼kÃ¼meti, Kosovaâ€™da SÄ±rplarÄ±n tÃ¼m diÄŸer vatandaÅŸlarla birlikte eÅŸit haklara sahip olduÄŸunu belirtti. Kosova Meclisinde 11 milletvekili olan SÄ±rp Listesi Â Kosova GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼nÃ¼n- KGG Kosova SilahlÄ± Kuvvetlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini geÃ§en yÄ±ldan bu yana engelliyor.

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