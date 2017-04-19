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13:39, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
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11:36, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Trump - ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi MayÄ±s'ta
Trump - ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi MayÄ±s'ta

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n MayÄ±s ayÄ±nda bir araya geleceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep ErdoÄŸan ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n MayÄ±s ayÄ±nda bir araya geleceÄŸini sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular trump erdoÄŸan
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