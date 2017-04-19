11:39, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Mardin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Midyat ve DargeÃ§it ilÃ§elerindeki 7 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Midyat'a baÄŸlÄ± YumurtalÄ±, Marenka ve Doluca ile DargeÃ§it'in Tanyeri, BeÄŸendi, GÃ¼venli ve YeÅŸilÃ¶z mahallelerinde PKK mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± tahrip etmek ve iÃ§indeki malzemeleri ele geÃ§irmek amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi kaydedildi.

Operasyon dÃ¼zenlenecek bÃ¶lgede yaÅŸayanlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince saat 08.00 itibarÄ±yla 7 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yasaÄŸa uymasÄ± kendi can ve mal gÃ¼venlikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz etmektedir." ifadesi yer aldÄ±.