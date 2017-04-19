11:50, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

'KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde kritik dÃ¶nemeÃ§'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) gÃ¶zetimindeÂ KÄ±brÄ±s sorununaÂ Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§inÂ Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk CumhuriyetiÂ (KKTC)Â CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±Â ileÂ Rum lideri Nikos AnastasiadisÂ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerde Ã¶nemli bir dÃ¶nemece giriliyor. Liderler, nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nÄ±n mÃ¼zakereler aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirtiyor.

Rum meclisinin "Enosis" (Ada'nÄ±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ±) referandumunun okullarda kutlanmasÄ± kararÄ±ndan 7 Nisan'da geri adÄ±m atmasÄ±yla taraflar, 2 ay aradan sonra yarÄ±n yeniden mÃ¼zakere masasÄ±na oturacak. Bu sÃ¼reÃ§te KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n mÃ¼zakerecisi Ã–zdil Nami ile Rum mÃ¼zakereci Andreas Mavroyannis'i yoÄŸun mÃ¼zakere trafiÄŸi bekliyor.

"NÄ°SAN VE MAYIS AYLARI HAYATÄ° Ã–NEME SAHÄ°P"

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, mÃ¼zakereler aÃ§Ä±sÄ±ndan "nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nÄ±n hayati Ã¶neme sahip olduÄŸuna" iÅŸaret ederken Rum lideri Anastasiadis, sÃ¼recin bir takvime baÄŸlanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. AkÄ±ncÄ±, niyet olduÄŸu takdirde temmuz ayÄ±na kadar KÄ±brÄ±s sorununda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunun bulunmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna inanÄ±yor.

RUM TARAFINDA SEÃ‡Ä°M TAKVÄ°MÄ° Ä°ÅžLÄ°YOR

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde bir yandan kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ederken bir yandan da Rum tarafÄ± Åžubat 2018'de yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§imlere iÅŸaret ederek doÄŸal takvimin iÅŸlediÄŸini, mÃ¼zakerelerin ucu aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde devam edemeyeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

SÄ°YASÄ° Ã‡EÅžÄ°TLÄ°LÄ°K

AkÄ±ncÄ± ve Anastasiadis'i bekleyen en Ã¶nemli baÅŸlÄ±klardan biri YÃ¶netim ve GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±. Rum lideri Anastasiadis, "AzÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸa eÅŸitlenmesi talep edilemez." diyerek TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n olmazsa olmaz olarak baktÄ±ÄŸÄ± federal bir Ã§Ã¶zÃ¼mde "dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" ve federal yÃ¶netimdeki siyasi eÅŸitliÄŸi de kabul etmediÄŸini belirtiyor. CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± da dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k konusunun KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n olmazsa olmazÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n kabul edilmediÄŸi bir anlaÅŸmanÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

DÃ–RT Ã–ZGÃœRLÃœK ÅžARTI

Bir diÄŸer Ã¶nemli konu da olasÄ± bir anlaÅŸmada TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik dÃ¶rt Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k (Ã§Ã¶zÃ¼mden sonra serbest giriÅŸ, serbest dolaÅŸÄ±m, serbest mÃ¼lk edinme ve serbest yerleÅŸme) ÅŸartÄ± oluÅŸturuyor. Rumlar, bu konunun kabul edilemeyeceÄŸini belirtirken TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± dÃ¶rt Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n gerekli olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.

TÃ¼rkiye'yi yakÄ±ndan ilgilendiren baÅŸlÄ±klardan biri olan GÃ¼venlik ve Garantiler meselesi de mÃ¼zakere masasÄ±nda bekleyen Ã¶nemli konu baÅŸlÄ±klarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

Liderlerin ilerleme saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± Ã¶nemli baÅŸlÄ±klardan biri de "Toprak" olacak. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±, ocak ayÄ±nda garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan Cenevre zirvesinde, elinde bulunan yÃ¼zde 36'lÄ±k toprak oranÄ±ndan yÃ¼zde 29,2'ye kadar inerek Ã¶nemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ± ise yÃ¼zde 28,2 oranÄ±nda bir toprak Ã¶nerisiyle masaya gelmiÅŸti. Ortaya Ã§Ä±kan oranlardan sonra taraflar BM kasasÄ±nda saklanmak Ã¼zere karÅŸÄ±lÄ±klÄ± haritalar sunmuÅŸtu. Cenevre'de Rum tarafÄ±nÄ±n Ã¶nerdiÄŸi haritanÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini sÃ¶yleyen AkÄ±ncÄ±, bu konuyu BM Genel Sekreterine yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemiÅŸti.

KIBRIS'TA OLASI BÄ°R Ã‡Ã–ZÃœMDE TÃœM TARAFLAR KAZANÃ‡LI Ã‡IKACAK

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'taki olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mde tÃ¼m kesimlerin kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸine vurgu yaparak kurulacak bir Federal KÄ±brÄ±s'Ä±n, KÄ±brÄ±s Rum kesimi-TÃ¼rkiye, TÃ¼rk-Yunan, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerine ve bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±na fayda saÄŸlayabileceÄŸini belirtiyor.

AKDENÄ°Z'DE Ã‡IKAN DOÄžAL KAYNAKLAR

Rum yÃ¶netiminin, "Akdeniz'de Ã§Ä±kacak doÄŸal kaynaklardan elde edilen gelirin bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n finansmanÄ± iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AkÄ±ncÄ±, DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸal kaynaklarÄ±n sadece KÄ±brÄ±s iÃ§in deÄŸil tÃ¼m bÃ¶lge iÃ§in ciddi bir iÅŸ birliÄŸi alanÄ± oluÅŸturabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

AkÄ±ncÄ±, Ã§Ä±kacak doÄŸalgazÄ±n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n akÄ±l iÅŸi olduÄŸunu ve Ã§Ã¶zÃ¼me katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± da belirtiyor.