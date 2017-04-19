11:57, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Le Pen AB bayraÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rttÄ±





Le Pen Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± televizyon yayÄ±nÄ±nda AB bayraÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÂ Ulusal Cephe Partisinin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â Marine Le Pen, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda, arkasÄ±nda bulunanÂ Fransa bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±ndakiÂ AB bayraÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. TF1 BaÅŸkanÄ±Â Gilles Bouleau, Le Pen'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "YarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±" isimli programda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Le Pen'in program Ã¶ncesindeki AB bayraÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebini kabul ettiklerini bildirdi. "FRANSA CUMHURÄ°YETÄ°'NÄ°N CUMHURBAÅžKANI OLMAK Ä°STÄ°YORUM, AB KOMÄ°SYONU'NUN DEÄžÄ°L" Le Pen de, sÄ±rayla bÃ¼tÃ¼n cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n davet edildiÄŸi programda, "Fransa Cumhuriyeti'nin cumhurbaÅŸkanÄ± olmak istiyorum, AB Komisyonu'nun deÄŸil. AB'nin ekonomik ve sosyal konular ile sÄ±nÄ±rlarla ilgili konularda Ã¼lkemize ve halkÄ±mÄ±za Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de zarar verdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi. Le Pen, daha Ã¶nce de resmi binalardaki AB bayraklarÄ±nÄ± kaldÄ±rtmak istediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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