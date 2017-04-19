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13:39, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
12:17, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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ABD'den Kuzey Kore hamlesi
ABD'den Kuzey Kore hamlesi

ABD Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore aÃ§Ä±klarÄ±na yÃ¶nlendirilmesi istenen ancak ters istikamette hareket ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan USS Carl Vinson'Ä±n bÃ¶lgeye gelecek hafta ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan (PACOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â USS Carl Vinson'Ä±n Singapur'dan Japon Denizi'ne seyahat ettiÄŸi, seyahati sÄ±rasÄ±nda bazÄ± duraklara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Singapur'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Sunda BoÄŸazÄ± Ã¼zerinden Hint Okyanusu'na yÃ¶nelen UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun Avustralya'nÄ±n kuzeybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ eÄŸitim tatbikatÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan 8 Nisan'da BatÄ± Pasifik'e yÃ¶neldiÄŸi ifade edildi.

PACOM, beraberinde Aegis fÃ¼ze savunma sistemine sahip bir muhriple (destroyer) hareket eden Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na 8 Nisan'da teyakkuz ve varlÄ±k gÃ¶stermek iÃ§in tedbir olarak BatÄ± Pasifik'e yÃ¶nelmesi emrini vermiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da bÃ¶lgeye bir "donanma" gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.



Ä°lgili Konular ABD Kuzey Kore
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