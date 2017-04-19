Avusturya Ä°slam Toplumu binasÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Avusturyaâ€™nÄ±n baÅŸkentiÂ Viyana'daÂ Avusturya Ä°slam ToplumuÂ (Ä°GGÃ–) merkez binasÄ±naÂ Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenlendi.
Ä°GGÃ– BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun, konuya iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin kurumun merkezinin bulunduÄŸu binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesine "Ä°slamlaÅŸmayÄ± durdurun" ifadesini yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Olgun, Avusturya'da 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Ä°slam cemaati olarak var olduklarÄ±nÄ± belirterek, "HiÃ§bir zaman Ä°slamlaÅŸma hareketi gibi bir niyetimiz yok. Burada yalnÄ±z kendi mensuplarÄ±mÄ±za, Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼man toplumun ihtiyaÃ§larÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ yerine getiriyoruz. Yoksa asla gayrimÃ¼slimleri zorla MÃ¼slÃ¼man yapmÄ±yoruz. Tabii Ä°slam dinine ilgi duyan, bu konuda meraklÄ± kimselere elimizden geldiÄŸi kadar yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
SaldÄ±rÄ±dan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getiren ve kendi bÃ¼nyelerinde MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± kayÄ±t altÄ±na alan bir merkezin bulunduÄŸunu dile getiren Olgun, "Maalesef son yÄ±llarda camilerimize, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlara ve MÃ¼slÃ¼man toplumun birÃ§ok kesimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlenmekte. Bu konuda endiÅŸeliyiz, bu durumu sÄ±klÄ±kla resmi makamlar ile paylaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Olgun, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden kurumun merkezine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla verilmek istenen mesajÄ±n, "Siz ne kadar Ã§ok olursanÄ±z olun, ne kadar caminiz olursa olsun, biz istersek merkezinize kadar gelir, saldÄ±rÄ±da bulunuruz. HiÃ§bir ÅŸeyden, hiÃ§bir gÃ¼Ã§ten Ã§ekinmeyiz" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik tedbirlerinin arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Olgun, telefon, e-posta ve posta yoluyla dÃ¼zenli sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ancak saÄŸduyulu hareket ederek provokasyonlara izin vermediklerini aktardÄ±.
Olgun, emniyet birimlerinin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kendilerine gereken desteÄŸi vermediÄŸini belirterek, "Avusturya'da MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± emniyet gÃ¼Ã§lerinden daha caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar vermesini bekliyoruz. Ancak ne yazÄ±k ki ÅŸu ana kadar bÃ¶yle bir tutum gÃ¶remedik." dedi.
Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n azalmasÄ± temennisinde bulunan Olgun, artan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle Avusturya'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar olarak Ã§ok daha endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Olgun, "Bazen sokaÄŸa Ã§Ä±kmaktan korkuyoruz. Bilhassa baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kardeÅŸlerimiz bu durumu daha da Ã§ok hissediyorlar. Yetkili mercilerin ve Ã¶zellikle emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n hem Avusturya hem de Avrupa'nÄ±n farklÄ± yerlerinde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± daha caydÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler almalarÄ±nÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.
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Ä°GGÃ– BaÅŸkanÄ± Olgun, Avusturya'da Avusturya Ä°slam Toplumu binasÄ±na dÃ¼zenlenen Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkin, "Camilerimize, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlara ve MÃ¼slÃ¼man toplumun birÃ§ok kesimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlenmekte. Bu konuda endiÅŸeliyiz" dedi
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