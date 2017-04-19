ASELSAN sisleri daÄŸÄ±tÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zgÃ¼n tasarÄ±m ve etkin algoritmalarla her tÃ¼rlÃ¼ hava koÅŸulunda ve muharebe alanÄ±nda Ã¼stÃ¼n performans gÃ¶steren elektro-optik sistemler Ã¼reten Aselsan, yeni bir termal kamera ile bu alandaki iddiasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.
TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼ savunma sanayisi ÅŸirketi ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe Ã¶lÃ§er, lazer iÅŸaretleyici, lazer uyarÄ± sistemleri, gÃ¼ndÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸ kameralarÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ± gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ cihazlarÄ±nÄ±n tasarÄ±m ve Ã¼retimleriyle kullanÄ±cÄ±lara elektro-optik sistemler konusunda Ã¼stÃ¼n kabiliyetler kazandÄ±rÄ±yor.
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Åžirket, GÃ–Z-SW KÄ±sa Dalga KÄ±zÄ±lÃ¶tesi (SWIR) Termal Kamera'yÄ±, 9-12 MayÄ±s tarihlerindeki 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEFâ€™17) ilk defa sergileyecek.
ASELSANâ€™Ä±n termal kamera tasarÄ±m ve Ã¼retimdeki 25 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bilgi birikiminin yeni bir Ã§Ä±ktÄ±sÄ± olan GÃ–Z-SW, sis, pus ve benzeri kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼st dÃ¼zeyde Ã§evresel farkÄ±ndalÄ±k ile kullanÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¶revini gÃ¼venle ve doÄŸru bir ÅŸekilde yerine getirmesinde en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak.
GÃ–Z-SW gelecek dÃ¶nemde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda hava platformlarÄ±na da uyarlanacak. Bu sayede, dÃ¼ÅŸÃ¼k veya kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸ koÅŸullarÄ± altÄ±nda kritik iniÅŸ/kalkÄ±ÅŸ gÃ¶revleri ile dÃ¼ÅŸÃ¼k irtifa uÃ§uÅŸlarÄ±nda pilotlara yardÄ±mcÄ± verilerin saÄŸlanmasÄ± ve bÃ¶ylece askeri/sivil uÃ§uÅŸ ve seyrÃ¼sefer gÃ¼venliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.
GÃ–Z-SW'nin tÃ¼m kritik alt birimleri milli imkanlarla geliÅŸtiriliyor.
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan desteklenmekte olan KANGAL Projesi kapsamÄ±nda ASELSAN, ODTÃœ ve Sivas Cumhuriyet Ãœniversitesinin Ã¶nemli katkÄ±larÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ar-Ge faaliyetleri ile baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalar, ASELSAN bÃ¼nyesinde baÅŸarÄ±lÄ± dedektÃ¶r prototiplerinin geliÅŸtirilmesiyle sonuÃ§landÄ± ve TÃ¼rkiye, KÄ±sa Dalgaboyu KÄ±zÄ±lÃ¶tesi (SWIR) dedektÃ¶r Ã¼retimine yÃ¶nelik Ã¶nemli bir bilgi birikimi ve teknoloji kazandÄ±.
KazanÄ±lan bu teknoloji, ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilmekte olan SWIR gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme cihazlarÄ±nda yerini alacak.
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± izleyen ve gerekli tedavi iÃ§in bilgi saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti
DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor
Fransa ve Japonya'nÄ±n Mars'Ä±n uydusunda bilimsel araÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ± bildirildi
Bilim adamlarÄ±, dokunmatik ekranlarla vakit geÃ§iren bebeklerin daha az uyuduÄŸunu tespit etti
Ä°sveÃ§'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla sÄ±vÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisi istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilecek
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni JÃ¼piter'de, gezegenin meÅŸhur "BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Leke"siyle aynÄ± ebatlarda yeni bir leke keÅŸfedildi
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
GÃ¶k bilimciler, ilk kez DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin etrafÄ±nda atmosfere rastladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Facebook, sahte haberlerle mÃ¼cadele etmek amacÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lan uydurma haberleri ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgileri tespit etmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir elektronik uyarÄ± yayÄ±nlayacak
YÃ¼zlerce atom grubundan oluÅŸmuÅŸ ultra minyatÃ¼r arabanÄ±n start alacaÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n ilk nano teknolojik araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak
Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼nlerde Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼recinde olan Ä°ngiltere'nin, geÃ§miÅŸte de "jeolojik Brexit" sonucu kÄ±tadan koptuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan: "OkuryazarlÄ±ÄŸÄ±n belli bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in verilen mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir noktaya gelindi ama artÄ±k onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarÄ± olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir ÅŸekilde kullansÄ±nlar, hayatÄ±n iÃ§inde olsunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliÅŸim teknolojilerinin girmediÄŸi alan yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ±'nÄ±n (BYV) Ã¶nemli etkinliklerinden biri olan Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu IBPF 2017 1 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenleniyor.