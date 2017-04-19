12:34, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ASELSAN sisleri daÄŸÄ±tÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zgÃ¼n tasarÄ±m ve etkin algoritmalarla her tÃ¼rlÃ¼ hava koÅŸulunda ve muharebe alanÄ±nda Ã¼stÃ¼n performans gÃ¶steren elektro-optik sistemler Ã¼reten Aselsan, yeni bir termal kamera ile bu alandaki iddiasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼ savunma sanayisi ÅŸirketi ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe Ã¶lÃ§er, lazer iÅŸaretleyici, lazer uyarÄ± sistemleri, gÃ¼ndÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸ kameralarÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ± gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ cihazlarÄ±nÄ±n tasarÄ±m ve Ã¼retimleriyle kullanÄ±cÄ±lara elektro-optik sistemler konusunda Ã¼stÃ¼n kabiliyetler kazandÄ±rÄ±yor.

ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.

Åžirket, GÃ–Z-SW KÄ±sa Dalga KÄ±zÄ±lÃ¶tesi (SWIR) Termal Kamera'yÄ±, 9-12 MayÄ±s tarihlerindeki 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEFâ€™17) ilk defa sergileyecek.

ASELSANâ€™Ä±n termal kamera tasarÄ±m ve Ã¼retimdeki 25 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bilgi birikiminin yeni bir Ã§Ä±ktÄ±sÄ± olan GÃ–Z-SW, sis, pus ve benzeri kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼st dÃ¼zeyde Ã§evresel farkÄ±ndalÄ±k ile kullanÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¶revini gÃ¼venle ve doÄŸru bir ÅŸekilde yerine getirmesinde en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak.

GÃ–Z-SW gelecek dÃ¶nemde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda hava platformlarÄ±na da uyarlanacak. Bu sayede, dÃ¼ÅŸÃ¼k veya kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸ koÅŸullarÄ± altÄ±nda kritik iniÅŸ/kalkÄ±ÅŸ gÃ¶revleri ile dÃ¼ÅŸÃ¼k irtifa uÃ§uÅŸlarÄ±nda pilotlara yardÄ±mcÄ± verilerin saÄŸlanmasÄ± ve bÃ¶ylece askeri/sivil uÃ§uÅŸ ve seyrÃ¼sefer gÃ¼venliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

GÃ–Z-SW'nin tÃ¼m kritik alt birimleri milli imkanlarla geliÅŸtiriliyor.

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan desteklenmekte olan KANGAL Projesi kapsamÄ±nda ASELSAN, ODTÃœ ve Sivas Cumhuriyet Ãœniversitesinin Ã¶nemli katkÄ±larÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ar-Ge faaliyetleri ile baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalar, ASELSAN bÃ¼nyesinde baÅŸarÄ±lÄ± dedektÃ¶r prototiplerinin geliÅŸtirilmesiyle sonuÃ§landÄ± ve TÃ¼rkiye, KÄ±sa Dalgaboyu KÄ±zÄ±lÃ¶tesi (SWIR) dedektÃ¶r Ã¼retimine yÃ¶nelik Ã¶nemli bir bilgi birikimi ve teknoloji kazandÄ±.

KazanÄ±lan bu teknoloji, ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilmekte olan SWIR gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme cihazlarÄ±nda yerini alacak.