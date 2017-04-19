12:44, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

PYD'den Suriye'deki KÃ¼rt muhalefetine kilit





PYD/PKK, son 1,5 ay iÃ§inde Suriye'nin kuzeyinde muhalif KÃ¼rt siyasi partileri ve derneklerinin 54 ofisini kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde kontrolÃ¼ndeki alanlarda faaliyet gÃ¶sterenÂ muhalif KÃ¼rt siyasi partiÂ ve derneklerin etkinliklerini engellemek iÃ§in ofisleri kapatma yoluna baÅŸvurdu.Â Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) 1,5 aydan sonra yeniden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ofisi de aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde mÃ¼hÃ¼rlendi. PYD/PKK, kendisine muhalif KÃ¼rt oluÅŸumlarÄ±n sahadaki fiziki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yok etmeyi amaÃ§larken, "kendisinden izin alma gerekliliÄŸi" bahanesini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor. Haseke'deki kaynaklardan derlenen bilgilere gÃ¶re, geÃ§en ay baÅŸÄ±ndan bu yana PYD/PKK, kontrolÃ¼ndeki alanlarda faaliyet gÃ¶steren farklÄ± KÃ¼rt siyasi parti ve derneklerine ait 54 ofisi kapattÄ±. KapatÄ±lan 54 ofisten 14'Ã¼ doÄŸrudan ENKS ofisi olarak faaliyetteydi. Ofislerin 26'sÄ± ise ENKS Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki siyasi parti ve derneklerden oluÅŸuyor. PYD/PKK'nÄ±n kilit vurduÄŸu geri kalan 14 ofis de farklÄ± KÃ¼rt parti ve derneklerine ait. "KANDÄ°L'Ä°N DOÄžRUDAN EMRÄ°" ENKS'nin IKBY Temsilcisi Halit Ali, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ofislerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n Kandil'in doÄŸrudan emri olduÄŸunu belirterek,Â "PYD'nin ofislerimizi kapatmasÄ±nÄ±n asÄ±l sebebi, ENKS'ye baÄŸlÄ± PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sincar bÃ¶lgesinde sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±p gÃ¼Ã§lenmesidir." dedi. Â

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