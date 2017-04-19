12:49, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Bosna Hersekâ€™teki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yÄ±kÄ±lmak Ã¼zere





Bosna Hersekâ€™te meÅŸhur Mostar kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne yakÄ±n mesafede yer alan Ã¼lkedeki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Ã‡aplyina yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi kÃ¶prÃ¼ ilgisizlik nedeniyle dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 2003 yÄ±lÄ±nda Milli AnÄ±t ilan edilmesine raÄŸmen kaderine terk edilen 5 asÄ±rlÄ±k tarihi Mustafa Bey KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 1517â€™de Hersek Sancak Beyi Mustafa Bey (Mustaj-beg) tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Dnevni Avaz gazetesinin haberine gÃ¶re zarif mimarisiyle Mostar KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ andÄ±ran tarihi yapÄ±, OsmanlÄ± mimarisinin en nadide Ã¶rneklerinden birini teÅŸkil ediyor. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ bir durumda olan kÃ¶prÃ¼nÃ¼n koruma tedbiri alÄ±nmamasÄ± halinde yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. Â

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