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MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip
MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okul eğitim ücretlerine yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediği, geçen yıl kurulan "elektronik takip" sistemiyle denetlenmeye başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), özel okul eğitim ücretlerine yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediği, geçen yıl kurulan "elektronik takip" sistemiyle denetlenmeye başlandı.

Geçen yıl özel okulların öğrenci kayıtlarındaki ücret bilgilerine ilişkin denetimler için kullanıma açılan elektronik takip sistemine ilişkin bilgilerin, yılın belirli aylarında kayıt altına alınması zorunlu tutuldu.

MEB tarafından okulların ara sınıflarının eğitim ücretlerine ilişkin Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde, ara sınıfların eğitim artış oranının hesaplanmasında, "(Y.İ,ÜFE+TÜFE)/ 2 oranına, okulun geçen yıl ilan ettiği ücrete en fazla yüzde 5 daha ilave artış yapılabileceği" hükmü bulunuyor.

Bakanlık, bu yönetmelik hükmüne göre özel okul artışının yapılıp yapılmadığını denetlemek amacıyla "elektronik takip sistemi"ni kurdu. Bu kapsamda, nisan ayı için özel okulların maksimum artış oranı yüzde 18,69 olacak. Bakanlığın bu hesabı, kayıt yapılan aydan geriye doğru 12 aylık enflasyon miktarı üzerinden belirleniyor.

Buna göre, özel okullar, bakanlığın belirlediği maksimum artış ücretinin üzerinde bir artış oranı belirleyemeyecek. Özel okulların ara sınıflar için belirlediği bu artış oranı, Bakanlığın elektronik takip sistemine girdiklerinde de otomatik olarak takip ediliyor.

ÖDEMELER BANKA ÜZERİNDEN YAPILMALI

Velilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan bu düzenlemede ayrıca, özel okullara yapılan ödemelerin bankalar üzerinden yapılması da hükme bağlanmıştı.

Örneğin geçen yıl 10 bin liraya kaydolan bir öğrencinin bir sonraki yıl ödeyeceği kayıt ücretinin en fazla 11 bin 800 olması gerekirken, bu rakamın üzerinde bir ücret istenmesi halinde, Bakanlığın elektronik takip sistemi devreye giriyor. Mevzuata aykırı artışların sistemden tespiti ile gerekli idari para cezası işlemi başlatılıyor.

Bakanlık müfettişleri, özel okullara ilişkin ücret artışına ilişkin denetimlerinde, öğrencinin kaydolduğu yıldaki ücret ve veli ile yapılan sözleşmeyi esas alıyor. Müfettiş denetimlerinde, Bakanlığın belirlediği artış oranının üzerinde veliden başka bir miktarın talep edilip edilmediği de denetim yapılan konular arasında yer alıyor.

VELİ ŞİKAYETLERİ DE MERCEK ALTINDA

Elektronik takip dışında, velinin ara sınıflarda ücret artışının Bakanlığın belirlediği oranın üzerinde çıkması halinde yapacağı şikayetler de mercek altına alınarak inceleniyor.

Bakanlığın yönetmelik değişikliğinin ardından özel okullarda bursluluğa ilişkin de düzenleme yapılmıştı. Özel okullarda, yüzde 3 oranında ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu bulunuyor. Bu oranın altında öğrenci okutan özel okullara da brüt asgari ücretin 5 katı kadar ceza verilebileceği hükmü yer alıyor.

Son verilere göre, Türkiye genelinde özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 1 milyon 166 bin oldu. Özel okul öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısındaki oranı 7,6 olarak gerçekleşti. Türkiye'de MEB'e bağlı toplam 8 bin 57 özel okul bulunuyor.



İlgili Konular özel okul ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı MEB
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