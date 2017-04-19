13:11, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 4 Ã¶lÃ¼





Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait Huey UH-1H tipi helikopterin helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu dÃ¶rt asker Ã¶ldÃ¼, bir asker yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine aitÂ helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu dÃ¶rt asker Ã¶ldÃ¼, bir asker yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ã¼Ã§Ã¼ mÃ¼rettebattan beÅŸ askerin bulunduÄŸuÂ Huey UH-1HÂ tipi helikopterinÂ enkazÄ±na Ã¼lkenin kuzeyindekiÂ ElassonaÂ bÃ¶lgesinde ulaÅŸÄ±ldÄ±. HenÃ¼z nedeni belirlenemeyen kazada helikopterde bulunan dÃ¶rt askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, yaralÄ± kurtarÄ±lan kadÄ±n askerin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Larissa kentinden havalanarak Kozani'ye giden helikopterin, rutin sÄ±nÄ±r devriyesi iÃ§in havalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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