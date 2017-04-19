13:17, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran lideri Hamaney'in "saÄŸlÄ±k durumu" tartÄ±ÅŸmalarÄ±





SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarla gÃ¼ndeme gelen Ä°ran lideri Hamaney, Ä°ranlÄ± komutanlara hitap etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da, son gÃ¼nlerde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarla gÃ¼ndeme gelen Ä°ran lideri Ali Hamaney'in komutanlara hitap ettiÄŸi bildirildi. Hamaney'n resmi internet sitesi "khamenei.ir" de yer alan habere gÃ¶re, Ordu GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle baÅŸkent Tahran'da Ä°ran ordusu ve Devrim MuhafÄ±zlarÄ± komutanlarÄ±na hitap eden Hamaney gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Hamaney, konuÅŸmasÄ±nda Ã¼lkedeki ekonomik sorunlarla ilgili, "Yetkililer halkÄ±n geÃ§im sorununu ciddiyetle ele almalÄ±dÄ±r. DÃ¼ÅŸmanlar ekonomi yÃ¶nÃ¼nden ulusumuza saldÄ±rÄ±yorlar. Bu nedenle iktisadi sorunlar Ã¶nemsenmelidir." ifadelerini kullandÄ±. Ä°ran'da 19 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleriyle ilgili ise Hamaney, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Herkes seÃ§imlerin kÄ±ymetini bilmelidir. Devlet, halk, herkes. HalkÄ±n seÃ§imlere geniÅŸ katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak lazÄ±m. YabancÄ± dÃ¼ÅŸman medyanÄ±n seÃ§imlerimize gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmesine izin vermemeliyiz." Ä°ran meclis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmed Hatemi, geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°ran lideri Hamaney'in yerine gelebilecek yeni adayÄ± belirlemek iÃ§in gizli bir komisyon kurulduÄŸunu, halihazÄ±rda 10 aday Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. 78 yaÅŸÄ±ndaki Hamaney, 2014 yÄ±lÄ±nda prostat kanseri nedeniyle ameliyat olmuÅŸtu.

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