Fransa'da seÃ§imin sonucunu kararsÄ±zlar belirleyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da bu pazar yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde oy kullanabilecek seÃ§menlerin dÃ¶rtte birinden fazlasÄ± henÃ¼z kararÄ±nÄ± vermemiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
Cevipof ve Ipsos-Sopra Steria'nÄ±n 16-17 Nisan'da ortak yaptÄ±ÄŸÄ± kamuoyu yoklamasÄ±na gÃ¶re, FransÄ±z seÃ§menlerin yÃ¼zde 72'si destekleyeceÄŸi adayÄ± belirledi.
Oy vereceÄŸi adayda karar kÄ±lan seÃ§menlerin oranÄ± son iki haftada yÃ¼zde 6 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
Toplam 11 bin 601 seÃ§menin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kamuoyu yoklamasÄ±nda kararsÄ±z seÃ§men sayÄ±sÄ± ise yÃ¼zde 28 Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum, Fransa'da seÃ§imin sonucunu kararsÄ±zlarÄ±n belirleyeceÄŸini gÃ¶steriyor.
KararsÄ±z seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ±n bu kadar yÃ¼ksek olmasÄ±, seÃ§ime dÃ¶rt gÃ¼n kalsa da adaylarÄ±n hala kampanyalar ve televizyon programlarÄ±yla seÃ§menleri ikna etme ÅŸansÄ± bulunduÄŸu anlamÄ±na da geliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi adaylarÄ± yarÄ±n ulusal bir televizyon kanalÄ±nÄ±n programÄ±na Ã§Ä±karak sorularÄ± yanÄ±tlayacak.
Fransa'da 23 Nisan'da yapÄ±lacak, 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda salt Ã§oÄŸunluÄŸu geÃ§en olmazsa, ikinci tur en Ã§ok oyu alan iki aday arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek.
Kamuoyu yoklamalarÄ±nda, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin adayÄ± Marine Le Pen ve 'En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, ikinci tura kalmasÄ± muhtemel adaylar olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. OnlarÄ± CumhuriyetÃ§iler Partisi'nin adayÄ± FranÃ§ois Fillon ve aÅŸÄ±rÄ± solun adayÄ± Jean-Luc Melenchon izliyor.
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