13:51, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in'den Kuzey Kore'ye 'provokasyondan kaÃ§Ä±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ã‡in, Kuzey Kore'yi bÃ¶lgede gerilimi artÄ±racak provokatif sÃ¶ylem ve eylemlerden kaÃ§Ä±nmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Kuzey Koreli yetkililerinÂ fÃ¼ze denemelerine devam edecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalardan ciddi endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Lu Kang, baÅŸkentÂ Pekinâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonu yÃ¼kseltecek herhangi sÃ¶z veya eyleme karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kore yarÄ±madasÄ±ndaki durumun Ã§ok karmaÅŸÄ±k ve hassas olduÄŸunu belirten Lu, Kuzey Koreli yetkililerin denemelerin devam ettirileceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ciddi endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Pekin yÃ¶netiminin, meselenin mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda tutumunun deÄŸiÅŸmediÄŸini ifade eden Lu, Ã¼lkesinin Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in desteÄŸinin sÃ¼receÄŸine dikkati Ã§ekti ve ilgili Ã¼lkelere gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili haftalÄ±k, aylÄ±k ve yÄ±llÄ±k fÃ¼ze testleri yapacaklarÄ±nÄ±, ABD'nin Ã¼lkeye saldÄ±rmasÄ± durumunda topyekun savaÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nleyici nÃ¼kleer cevap vereceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Pyongyang yÃ¶netimi 15 Nisan'da fÃ¼ze denemesi yapmÄ±ÅŸ, Kuzey Kore'nin Sinpo kentinden atÄ±lan fÃ¼ze kÄ±sa bir sÃ¼re sonra infilak etmiÅŸti.

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