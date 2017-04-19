Ã‡in'den Kuzey Kore'ye 'provokasyondan kaÃ§Ä±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Kuzey Koreli yetkililerinÂ fÃ¼ze denemelerine devam edecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalardan ciddi endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Lu Kang, baÅŸkentÂ Pekinâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonu yÃ¼kseltecek herhangi sÃ¶z veya eyleme karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kore yarÄ±madasÄ±ndaki durumun Ã§ok karmaÅŸÄ±k ve hassas olduÄŸunu belirten Lu, Kuzey Koreli yetkililerin denemelerin devam ettirileceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ciddi endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Pekin yÃ¶netiminin, meselenin mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda tutumunun deÄŸiÅŸmediÄŸini ifade eden Lu, Ã¼lkesinin Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in desteÄŸinin sÃ¼receÄŸine dikkati Ã§ekti ve ilgili Ã¼lkelere gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili haftalÄ±k, aylÄ±k ve yÄ±llÄ±k fÃ¼ze testleri yapacaklarÄ±nÄ±, ABD'nin Ã¼lkeye saldÄ±rmasÄ± durumunda topyekun savaÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nleyici nÃ¼kleer cevap vereceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Pyongyang yÃ¶netimi 15 Nisan'da fÃ¼ze denemesi yapmÄ±ÅŸ, Kuzey Kore'nin Sinpo kentinden atÄ±lan fÃ¼ze kÄ±sa bir sÃ¼re sonra infilak etmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°sveÃ§â€™in TÃ¼rk kÃ¶kenli Konut BakanÄ± Mehmet Kaplan hakkÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta baÅŸlayan karalama kampanyasÄ± sonrasÄ± dÃ¼n gÃ¶revinden istifa etti.
Avustralya'da 216 meslek Ã§alÄ±ÅŸma vizesi kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas,"BaÅŸkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin erken seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor." dedi.
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde Ã§adÄ±r kuruldu
KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdildayev, "2015'te Ä°ran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardÄ±. GeÃ§en yÄ±l bu rakam 14 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±. Bu da ekonomi alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizin ilerlediÄŸini gÃ¶steriyor" dedi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman, ABD Savunma BakanÄ± Mattis'i baÅŸkent Riyad'da kabul etti
Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Baswedan baÅŸkentin yeni valisi oldu
Ã‡in, Kuzey Kore'yi bÃ¶lgede gerilimi artÄ±racak provokatif sÃ¶ylem ve eylemlerden kaÃ§Ä±nmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde oy kullanabilecek seÃ§menlerin dÃ¶rtte birinden fazlasÄ± kararsÄ±zlardan oluÅŸuyor
SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarla gÃ¼ndeme gelen Ä°ran lideri Hamaney, Ä°ranlÄ± komutanlara hitap etti
Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait Huey UH-1H tipi helikopterin helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu dÃ¶rt asker Ã¶ldÃ¼, bir asker yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±
Bosna Hersekâ€™te meÅŸhur Mostar kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne yakÄ±n mesafede yer alan Ã¼lkedeki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Ã‡aplyina yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi kÃ¶prÃ¼ ilgisizlik nedeniyle dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor.