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13:54, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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DiyarbakÄ±r'da FETÃ– operasyonu: 23 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da FETÃ– operasyonu: 23 gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±r'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 27 kiÅŸiden 23'Ã¼ yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§lar ekipleri, il yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde bulunan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticileriyle irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen kiÅŸilere yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan ve aralarÄ±nda kamu gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 27 zanlÄ±dan 23'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin Emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.



Ä°lgili Konular diyarbakÄ±r paralel FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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