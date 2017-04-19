DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:23, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Asya
14:00, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Cakarta'nÄ±n yeni Valisi Baswedan
Cakarta'nÄ±n yeni Valisi Baswedan

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Baswedan baÅŸkentin yeni valisi oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminde resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Anies Baswedan baÅŸkentin yeni valisi oldu.

BaÅŸkentte tamamÄ± aÃ§Ä±lan sandÄ±klarda Cyrus Anket Åžirketinin resmi olmayan sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, seÃ§imin ikinci turundaki iki adaydan Anies Baswedan oylarÄ±n yÃ¼zde 57,6'sÄ±nÄ±, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ise oylarÄ±n yÃ¼zde 42,4'Ã¼nÃ¼ aldÄ±.

Resmi olmayan sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Anies Baswedan, "Bizi bu pozisyona layÄ±k gÃ¶ren Cakarta halkÄ±na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Cakarta, Ã¼lkemizin en Ã¶nemli ÅŸehirlerinden biri. Biz de bu ÅŸehri en iyi ÅŸekilde geliÅŸtirmek ve korumak iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Sadece ÅŸehri deÄŸil, ÅŸehirdeki birlik ve beraberliÄŸi de koruyacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Cakarta Valisi Purnama da "Bu sonuca Ã¼zÃ¼lmedim demek yalan olur. Ama pozisyonu veren de alan da TanrÄ±. Biz kendimizi daha da geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± daha fazla odaklanarak sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Yeni Cakarta valisinin baÅŸkent iÃ§in iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±nÄ± umuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± hepimizin evi." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lan yerel seÃ§imlerde valilik iÃ§in yarÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ adaydan hiÃ§birinin yÃ¼zde 50'den fazla oy alamamasÄ± nedeniyle seÃ§im ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±. En fazla oyu alan Anies Baswedan ve Basuki Tjahaja Purnama, ikinci turda aday olma hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸti.

Ä°slam'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan, "Ahok" lakabÄ±yla tanÄ±nan Purnama'nÄ±n Endonezya yasalarÄ±na gÃ¶re yerel seÃ§imlere katÄ±lmasÄ± ve gÃ¶rev yapmasÄ±nda engel bulunmuyordu.

Cakarta'nÄ±n ilk Ã‡in asÄ±llÄ± ve 50 yÄ±l aradan sonra 2014'te gÃ¶reve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "BazÄ± gruplar Kur'an-Ä± Kerim'den ayetlere atÄ±fta bulunarak halktan beni seÃ§memelerini istiyor. Bu yaklaÅŸÄ±m insanlarÄ± aptal yerine koymak anlamÄ±na gelir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"Ahok", geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l sonundaki konuÅŸmasÄ±nda Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu Ã¼zerine Ä°slam'a hakaret etmekle suÃ§lanmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular endonezya Cakarta vali
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
MÄ±sÄ±r Almanya'dan ilk denizaltÄ±sÄ±nÄ± teslim aldÄ±
MÄ±sÄ±r Almanya'dan ilk denizaltÄ±sÄ±nÄ± teslim aldÄ±

MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ

Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Lavrov'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±
Lavrov'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'den Tibet'e Ã‡ince yeniden adlandÄ±rma
Ã‡in'den Tibet'e Ã‡ince yeniden adlandÄ±rma

Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°sveÃ§ te TÃ¼rk Bakan istifa etti
Ä°sveÃ§â€™te TÃ¼rk Bakan istifa etti

Ä°sveÃ§â€™in TÃ¼rk kÃ¶kenli Konut BakanÄ± Mehmet Kaplan hakkÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta baÅŸlayan karalama kampanyasÄ± sonrasÄ± dÃ¼n gÃ¶revinden istifa etti.
Avustralya'da Ã§alÄ±ÅŸma vizesi deÄŸiÅŸtirildi
Avustralya'da Ã§alÄ±ÅŸma vizesi deÄŸiÅŸtirildi

Avustralya'da 216 meslek Ã§alÄ±ÅŸma vizesi kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Brexit iÃ§in gerÃ§ek mÃ¼zakereler erken seÃ§imden sonra
Brexit iÃ§in gerÃ§ek mÃ¼zakereler erken seÃ§imden sonra

AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas,"BaÅŸkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin erken seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor." dedi.
AÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklular iÃ§in 'destek Ã§adÄ±rÄ±'
AÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklular iÃ§in 'destek Ã§adÄ±rÄ±'

Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde Ã§adÄ±r kuruldu
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif KÄ±rgÄ±zistan'da
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif KÄ±rgÄ±zistan'da

KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdildayev, "2015'te Ä°ran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardÄ±. GeÃ§en yÄ±l bu rakam 14 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±. Bu da ekonomi alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizin ilerlediÄŸini gÃ¶steriyor" dedi
ABD Savunma BakanÄ± Mattis Suudi Arabistan'da
ABD Savunma BakanÄ± Mattis Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan KralÄ± Selman, ABD Savunma BakanÄ± Mattis'i baÅŸkent Riyad'da kabul etti
Cakarta'nÄ±n yeni Valisi Baswedan
Cakarta'nÄ±n yeni Valisi Baswedan

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Baswedan baÅŸkentin yeni valisi oldu
Ã‡in'den Kuzey Kore'ye 'provokasyondan kaÃ§Ä±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den Kuzey Kore'ye 'provokasyondan kaÃ§Ä±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡in, Kuzey Kore'yi bÃ¶lgede gerilimi artÄ±racak provokatif sÃ¶ylem ve eylemlerden kaÃ§Ä±nmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Fransa'da seÃ§imin sonucunu kararsÄ±zlar belirleyecek
Fransa'da seÃ§imin sonucunu kararsÄ±zlar belirleyecek

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde oy kullanabilecek seÃ§menlerin dÃ¶rtte birinden fazlasÄ± kararsÄ±zlardan oluÅŸuyor
Ä°ran lideri Hamaney'in quot saÄŸlÄ±k durumu quot tartÄ±ÅŸmalarÄ±
Ä°ran lideri Hamaney'in "saÄŸlÄ±k durumu" tartÄ±ÅŸmalarÄ±

SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarla gÃ¼ndeme gelen Ä°ran lideri Hamaney, Ä°ranlÄ± komutanlara hitap etti
Yunanistan'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ 4 Ã¶lÃ¼
Yunanistan'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 4 Ã¶lÃ¼

Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait Huey UH-1H tipi helikopterin helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu dÃ¶rt asker Ã¶ldÃ¼, bir asker yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±
Bosna Hersek teki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yÄ±kÄ±lmak Ã¼zere
Bosna Hersekâ€™teki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yÄ±kÄ±lmak Ã¼zere

Bosna Hersekâ€™te meÅŸhur Mostar kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne yakÄ±n mesafede yer alan Ã¼lkedeki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Ã‡aplyina yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi kÃ¶prÃ¼ ilgisizlik nedeniyle dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor.

Haberler

Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±
Cakarta Valilik seÃ§imi Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara uyarÄ±

Cakarta valisinden gÃ¶zyaÅŸlÄ± savunma
Cakarta valisinden gÃ¶zyaÅŸlÄ± savunma

Cakarta Valisini protesto etmeye yÃ¼z binler katÄ±ldÄ±
Cakarta Valisini protesto etmeye yÃ¼z binler katÄ±ldÄ±

Ä°slam'a hakaret eden Cakarta Valisi ÅŸÃ¼pheli ilan edildi
Ä°slam'a hakaret eden Cakarta Valisi ÅŸÃ¼pheli ilan edildi

Cakartaâ€™da toplumsal tepkinin arka planÄ±
Cakarta da toplumsal tepkinin arka planÄ±

EndonezyalÄ±lar Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± vali adayÄ± iÃ§in sokaklarda
EndonezyalÄ±lar Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± vali adayÄ± iÃ§in sokaklarda

En bÃ¼yÃ¼k Ä°slam Ã¼lkesinin baÅŸkentine Hristiyan vali
En bÃ¼yÃ¼k Ä°slam Ã¼lkesinin baÅŸkentine Hristiyan vali

Endonezyaâ€™dan BMâ€™ye Suriye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Endonezya dan BM ye Suriye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 