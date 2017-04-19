14:00, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Cakarta'nÄ±n yeni Valisi Baswedan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminde resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Anies Baswedan baÅŸkentin yeni valisi oldu.

BaÅŸkentte tamamÄ± aÃ§Ä±lan sandÄ±klarda Cyrus Anket Åžirketinin resmi olmayan sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, seÃ§imin ikinci turundaki iki adaydan Anies Baswedan oylarÄ±n yÃ¼zde 57,6'sÄ±nÄ±, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ise oylarÄ±n yÃ¼zde 42,4'Ã¼nÃ¼ aldÄ±.

Resmi olmayan sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Anies Baswedan, "Bizi bu pozisyona layÄ±k gÃ¶ren Cakarta halkÄ±na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Cakarta, Ã¼lkemizin en Ã¶nemli ÅŸehirlerinden biri. Biz de bu ÅŸehri en iyi ÅŸekilde geliÅŸtirmek ve korumak iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Sadece ÅŸehri deÄŸil, ÅŸehirdeki birlik ve beraberliÄŸi de koruyacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Cakarta Valisi Purnama da "Bu sonuca Ã¼zÃ¼lmedim demek yalan olur. Ama pozisyonu veren de alan da TanrÄ±. Biz kendimizi daha da geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± daha fazla odaklanarak sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Yeni Cakarta valisinin baÅŸkent iÃ§in iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±nÄ± umuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± hepimizin evi." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lan yerel seÃ§imlerde valilik iÃ§in yarÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ adaydan hiÃ§birinin yÃ¼zde 50'den fazla oy alamamasÄ± nedeniyle seÃ§im ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±. En fazla oyu alan Anies Baswedan ve Basuki Tjahaja Purnama, ikinci turda aday olma hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸti.

Ä°slam'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan, "Ahok" lakabÄ±yla tanÄ±nan Purnama'nÄ±n Endonezya yasalarÄ±na gÃ¶re yerel seÃ§imlere katÄ±lmasÄ± ve gÃ¶rev yapmasÄ±nda engel bulunmuyordu.

Cakarta'nÄ±n ilk Ã‡in asÄ±llÄ± ve 50 yÄ±l aradan sonra 2014'te gÃ¶reve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "BazÄ± gruplar Kur'an-Ä± Kerim'den ayetlere atÄ±fta bulunarak halktan beni seÃ§memelerini istiyor. Bu yaklaÅŸÄ±m insanlarÄ± aptal yerine koymak anlamÄ±na gelir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"Ahok", geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l sonundaki konuÅŸmasÄ±nda Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu Ã¼zerine Ä°slam'a hakaret etmekle suÃ§lanmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.