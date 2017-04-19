14:06, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD Savunma BakanÄ± Mattis Suudi Arabistan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, OrtadoÄŸu ve Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz tarafÄ±ndan kabul edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine gÃ¶re, baÅŸkent Riyad'daki Yemame SarayÄ±'nda bir araya gelen Kral Selman ile ABD Savunma BakanÄ± Mattis, savunma alanÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere iki Ã¼lke arasÄ±ndaki stratejik dostluk iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirme yollarÄ± ile bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmeleri ele aldÄ±.

Mattis, dÃ¼n akÅŸam Riyad'a ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suudi Arabistan'Ä±n bÃ¶lge ve ABD'nin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in gÃ¼venlik iskeletinin bir ayaÄŸÄ± olmaya devam ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

ABD Savunma BakanÄ±, 23 Nisan'a kadar sÃ¼recek OrtadoÄŸu ve Afrika turu kapsamÄ±nda MÄ±sÄ±r, Ä°srail, Katar ve Cibuti'yi de ziyaret edecek.