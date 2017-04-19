14:15, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif KÄ±rgÄ±zistan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Erlan Abdildayev, baÅŸkent BiÅŸkek'te Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere BiÅŸkek'e gelen Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif ve beraberindeki heyet, KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdildayev ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kongre Salonu'nda bir araya geldi.

Konuk mevkidaÅŸÄ±nÄ± "HoÅŸ geldiniz kardeÅŸim" diye karÅŸÄ±layan Abdildayev, Ã¼lkesinin Ä°ran ile Ã§ok taraflÄ± iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirmek istediÄŸini sÃ¶yledi.

Abdildayev, KÄ±rgÄ±zistan ve Ä°ran arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkilerin kurulmasÄ±nÄ±n 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapÄ±lan ziyaretin "sembolik bir ayrÄ±calÄ±k" taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°kili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶nemine vurgu yapan Abdildayev, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Ä°ran ile siyasi, ticari, ekonomik, kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal alanlarda iÅŸ birliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r olduÄŸunu bildirdi.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif de mevkidaÅŸÄ±na misafirperverliÄŸi nedeniyle teÅŸekkÃ¼r ederek, bu tarz temaslarÄ±n ikili iliÅŸkileri ilgilendiren konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.

AyrÄ±ca Zarif, "dengeli ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼" dÄ±ÅŸ politika yÃ¼rÃ¼ten KÄ±rgÄ±zistan'Ä± yakÄ±n bir Ã¼lke olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ifade etti.

Ä°RAN YATIRIMA DAVET EDÄ°LDÄ°

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±da konuÅŸan Abdildayev, 2016'da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacminin 14 milyon dolar olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "Bu rakam iki tarafÄ± da yeterince memnun etmiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ potansiyelimiz Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. 2015'te Ä°ran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardÄ±. GeÃ§en yÄ±l bu rakam 14 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±. Bu da ekonomi alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizin ilerlediÄŸini gÃ¶steriyor." dedi.

Abdildayev, Ä°ran'Ä± Ã¼lkesinde havacÄ±lÄ±k, bankacÄ±lÄ±k, hidro-enerji, tarÄ±m, gÄ±da sanayi, ulaÅŸÄ±m, iletiÅŸimin yanÄ± sÄ±ra eÄŸitim, bilim ve teknoloji alanlarÄ±nda yatÄ±rÄ±m yapmaya davet etti.

AyrÄ±ca Abdildayev, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ±yla, Ä°ran-Ã‡in-KÄ±rgÄ±zistan-Ã–zbekistan-TÃ¼rkmenistan'Ä± birbirine baÄŸlayacak demir yolu hattÄ±nÄ±n inÅŸasÄ± konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini bildirdi.

Ä°RAN YATIRIMA HAZIR

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif de Ä°ran iÅŸ Ã§evrelerinin, KÄ±rgÄ±zistan'a yatÄ±rÄ±m yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu dile getirdi.

KÄ±rgÄ±zistan'daki yatÄ±rÄ±m olanaklarÄ±n deÄŸerlendirilmesi iÃ§in BiÅŸkek'te Ä°ran-KÄ±rgÄ±z Ä°ÅŸ Forumu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Zarif, iki Ã¼lke ticaretinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in ilk olarak bankacÄ±lÄ±k alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemine iÅŸaret etti.

Ä°ran'a uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n dÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mlarÄ± olumsuz etkilediÄŸine dikkati Ã§eken Zarif, KÄ±rgÄ±zistan ile bankacÄ±lÄ±k, ilaÃ§ sanayi, eÄŸitim ve teknoloji alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi konularÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verileceÄŸini kaydetti.