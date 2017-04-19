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YÄ±ldÄ±rÄ±m: AK Parti olarak mesajÄ± aldÄ±k
YÄ±ldÄ±rÄ±m: AK Parti olarak mesajÄ± aldÄ±k

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu seÃ§imden bÃ¼tÃ¼n partilerin almasÄ± gereken mesajlar da vardÄ±r, biz de AK Parti olarak kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen mesajÄ± aldÄ±k. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan gÃ¼ven devam ediyor ancak ÅŸu ÅŸu hususlarda da daha dikkatli olmanÄ±z gerekiyor' diye bize bir de not dÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti 116. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda Â yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin referandumla ilgili olarak, "DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'dan gelen 'evet' oylarÄ±ndaki anlamlÄ± artÄ±ÅŸ, bÃ¶lgenin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na prim vermediÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymuÅŸtur. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z birliÄŸi, beraberliÄŸi, kardeÅŸliÄŸi, birlikte TÃ¼rkiye olmayÄ± tercih etmiÅŸlerdir. Bu saÄŸduyulu yaklaÅŸÄ±mdan ve ÅŸuurdan dolayÄ± ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ã‡eÅŸitli iletiÅŸim mecralarÄ± kullanÄ±larak insanlarÄ± sokaÄŸa davet etmek, sonuÃ§larÄ± tanÄ±mamak asla ve asla kabul edilemez. Milletin iradesine saygÄ± duyduÄŸunu ifade etmek yerine, sandÄ±ktan Ã§Ä±kan sonuca gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rme Ã§abasÄ± boÅŸtur, anlamsÄ±zdÄ±r, faydasÄ±zdÄ±r. Bu en baÅŸta oy veren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ayÄ±ptÄ±r ve haksÄ±zlÄ±ktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"ANA MUHALEFET PARTÄ°SÄ°NE DÃœÅžEN, YAPTIKLARI Ä°TÄ°RAZIN SONUCUNU BEKLEMEKTÄ°R"

"Åžimdi anamuhalefet partisine dÃ¼ÅŸen, yaptÄ±klarÄ± itirazÄ±n sonucunu beklemektir." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bunun aksine yapÄ±lacak her hareket, hukukun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye bir hukuk devletidir, dolayÄ±sÄ±yla hiÃ§ kimsenin hukuksuz, sorumsuz bir tutum sergilemesi asla hoÅŸ karÅŸÄ±lanmayacaktÄ±r."

"MÄ°LLETÄ°N KABUL ETTÄ°ÄžÄ°NÄ° SEN KABUL ETMEZSEN NE YAZAR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin kabul ettiÄŸini sen kabul etmezsen ne yazar. Millete fatura Ã§Ä±karacaÄŸÄ±na baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kendinde ara." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 50 milyona yakÄ±n insanÄ±mÄ±zÄ±n sandÄ±ÄŸa giderek oyunu kullandÄ±ÄŸÄ± bir seÃ§ime gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rme Ã§abasÄ± hem Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r hem de bÃ¼yÃ¼k talihsizliktir. Bir anamuhalefet partisi baÅŸkanÄ±nÄ±n siyasette her tÃ¼rlÃ¼ sonucun sokakta deÄŸil, sandÄ±kta olduÄŸu gerÃ§eÄŸini bilmesi gerekir."

"SÄ°YASÄ° TARTIÅžMALARIN ZEMÄ°NÄ°, MEÅžRU SÄ°YASET ZEMÄ°NÄ°DÄ°R"

"Ã‡ok aÃ§Ä±k ve net ifade ediyorum; siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n zemini, meÅŸru siyaset zeminidir." ifadesini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Herkese davetimiz bu meÅŸru zemini korumak olmalÄ±dÄ±r. Her vatandaÅŸÄ±mdan istediÄŸim, bu sÃ¼reÃ§te azami hassasiyet gÃ¶stermesidir, tahriklere kapÄ±lmadan uzak durmalÄ± ve sonucu sÃ¼kunet iÃ§erisinde izlemelidir. Siyaset yapÄ±yorum diye kimse kimsenin duygularÄ±yla oynamaya kalkmasÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kemal (KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu) Bey aÄŸzÄ±nÄ± 'hayÄ±r hayÄ±r' demeye o kadar alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ki 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gitmemiÅŸ gibi 'hayÄ±r hayÄ±r' demeye devam ediyor. NeymiÅŸ, bu halk oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mayacakmÄ±ÅŸ. Bu ne demektir, eÄŸer sen bu sonuÃ§larÄ± tanÄ±mazsan, bu sonuÃ§larÄ± ortaya koyan millet de seni tanÄ±maz kardeÅŸim."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'de ÅŸeffaf bir ÅŸekilde yapÄ±lan, sÄ±nÄ±rsÄ±z bir propaganda alanÄ± saÄŸlanan ve iÃ§eriden, dÄ±ÅŸarÄ±dan yedi dÃ¼velin izlediÄŸi, taraf olduÄŸu bir halk oylamasÄ±nÄ±n sonucunu hazmetmek zorunda anamuhalefet partisi. Demokrasiye inanÄ±yorsa, demokrasiyi iÃ§selleÅŸtirmiÅŸse hazmetmek mecburiyetinde." dedi.

"Ã‡AREYÄ° SOKAKTA ARAMAK ANAMUHALEFET PARTÄ°SÄ°NE YAKIÅžMAZ"

Ã‡areyi sokakta aramanÄ±n, kaos ortamÄ± oluÅŸturmaktan medet ummanÄ±n anamuhalefet partisine yakÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi.

"EÄŸer bÃ¶yle bir iÅŸ iÃ§erisinde olursa millet gereken cevabÄ± verir. TÃ¼rkiye bir hukuk devletidir, hiÃ§bir anarÅŸiye, sokak faaliyetine, yasalarÄ± Ã§iÄŸneyecek hiÃ§bir fiili duruma rÄ±za gÃ¶stermemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir. Ben milletime Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yorum, provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapÄ±lmayÄ±n ve buna benzer Ã§aÄŸrÄ±lara kulak asmayÄ±n."

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N GÃœNDEMÄ°NDE HERHANGÄ° BÄ°R SEÃ‡Ä°M YOKTUR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yapacak Ã§ok iÅŸimiz var. Ãœlkemizin ekonomisini daha da bÃ¼yÃ¼tmek, yatÄ±rÄ±mlarÄ± daha da hÄ±zlandÄ±rmak, reformlarÄ± hayata bir bir geÃ§irmek ve 2019'un 3 KasÄ±mÄ±'na hazÄ±rlanmak. 2019'da iki seÃ§imimiz var; Bir tanesi 2019 Mart sonu yerel seÃ§imler, belediye seÃ§imleri, bir de 3 KasÄ±m 2019'da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine gÃ¶re BirleÅŸtirilmiÅŸ Meclis ve CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri olacak. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminde herhangi bir seÃ§im yoktur, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kafasÄ±nÄ± bulandÄ±rmaya gerek yok, yapacak Ã§ok iÅŸimiz var." dedi.

"KILIÃ‡DAROÄžLU YENÄ°LGÄ°SÄ°NÄ° GÃœRÃœLTÃœYLE, TAHRÄ°KLE BASTIRMAK Ä°STÄ°YOR"

"CHP, Anamuhalefet Partisi kendi eski fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼." ifadesini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yenilgisini gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yle, tahrikle bastÄ±rmak istiyor. Ama artÄ±k mÄ±zrak Ã§uvala sÄ±ÄŸmÄ±yor, belli ki durumunda sÄ±kÄ±ntÄ± var. Bizim iÅŸimiz onlarÄ±n iÃ§ meseleleriyle uÄŸraÅŸmak deÄŸil, biz yolumuza devam edeceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ANAMUHALEFETE SON TAVSÄ°YEMÄ°Z, MÄ°LLETE Ä°TAAT EDÄ°N RAHAT EDÄ°N"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Anamuhalefet Partisi, AK Parti'ye karÅŸÄ± meÅŸru siyaset kaygÄ±sÄ± taÅŸÄ±mayan bir Ã§izgide siyaset yapma yolunu tercih ediyor. Bunun bedelini her seferinde sandÄ±kta Ã¶demesine raÄŸmen bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ terk etmiyor. Bu tavrÄ± esasen TÃ¼rk milletini ve TÃ¼rkiye demokrasisini kÃ¼Ã§Ã¼mseyen bir ruh halinin yansÄ±masÄ±dÄ±r. Milletle, vatandaÅŸla barÄ±ÅŸÄ±k olsa kendileriyle de kavgalÄ± olmaktan kurtulacaklar ama ne yazÄ±k ki bunu baÅŸaramÄ±yorlar. HayÄ±rdan hayÄ±rsÄ±z bir sonuÃ§ Ã§Ä±karmak isteyen anamuhalafete son tavsiyemiz, millete itaat edin rahat edin."Â 

"OYLARIN DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°NÄ° SERÄ°NKANLILIKLA YAPACAÄžIZ"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BÃ¼tÃ¼n teÅŸkilatÄ±mÄ±zla, Ã§Ä±kan bu sonucu, bÃ¶lgede alÄ±nan oylarÄ±n deÄŸerlendirmesini Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te sakin bir ÅŸekilde, serinkanlÄ±lÄ±kla yapacaÄŸÄ±z. BÃ¼tÃ¼n teÅŸkilatlarÄ±mÄ±za buradan ilan ediyorum, bÃ¶lgenizdeki durumu tahlil eden ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir raporu kÄ±sa zamanda genel merkeze iletmenizi istiyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"DEMOKRASÄ°YE BUNDAN BÃ–YLE BALANS AYARI VERECEK TEK MERCÄ° MÄ°LLETTÄ°R"

Vesayet odaklarÄ±nÄ±n siyasete mÃ¼dahalelerini sona erdirmek iÃ§in bu deÄŸiÅŸikliÄŸin Ã¶nemli bir baÅŸlangÄ±Ã§ olduÄŸunu kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Demokrasiye bundan bÃ¶yle balans ayarÄ± verecek tek merci millettir. Biz, siyaseti her zaman milletle beraber yaptÄ±k, 'millete raÄŸmen' iÅŸ yapmak asla bizim tarzÄ±mÄ±z olmadÄ±, olmayacak." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun seÃ§im kararÄ±nÄ±n resmen aÃ§Ä±klanmasÄ± ve Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±yla, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n AK Parti'ye dÃ¶nmesinin Ã¶nÃ¼ndeki anayasal engel tamamen kalkmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. Partimizin kurucusu, liderimiz ve ÅŸimdi de CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±, partimize bir an Ã¶nce gelip katÄ±lmasÄ±, Ã¼ye olmasÄ± iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°TÄ°RAZLAR YSK'NIN DEÄžERLENDÄ°RMESÄ° SONUCU KAMUOYUYLA PAYLAÅžILACAK"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, toplantÄ± Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da halk oylamasÄ±na iliÅŸkin referandum sonucuna itirazlarla ilgili olarak, "YapÄ±lan bu itirazlarÂ YÃ¼ksek SeÃ§im KurulununÂ deÄŸerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Bizim onun Ã¼zerine bir laf sÃ¶ylememiz yanlÄ±ÅŸ olur. Bizim iÅŸimiz deÄŸildir, biz gÃ¶revimizi yaptÄ±k, sandÄ±ÄŸÄ± milletin Ã¶nÃ¼ne getirdik ve milletin kararÄ±nÄ± vermesini saÄŸladÄ±k." dedi.

"AK PARTÄ° OLARAK MESAJI ALDIK"

Kabine revizyonu iddialarÄ± ile ilgili olarak da YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu seÃ§im sadece anayasa ve hÃ¼kÃ¼met deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda bir sonuÃ§ ortaya koymamÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda bu seÃ§imden bÃ¼tÃ¼n partilerin almasÄ± gereken mesajlar da vardÄ±r, biz de AK Parti olarak kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen mesajÄ± aldÄ±k. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan gÃ¼ven devam ediyor ancak ÅŸu ÅŸu hususlarda da daha dikkatli olmanÄ±z gerekiyor' diye bize bir de not dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu yÃ¼zden de gerek yerel yÃ¶netimlerde gerek teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zda gerek hÃ¼kÃ¼met faaliyetlerinde daha vatandaÅŸ memnuniyetini artÄ±racak ne gerekiyorsa o hususlarda adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z."Â 

"TÃœRKÄ°YE BÄ°R BÄ°RLÄ°K, BEKA MÃœCADELESÄ° VERÄ°YOR"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye bir birlik, beka mÃ¼cadelesi veriyor. Bu mÃ¼cadele hiÃ§ ama hiÃ§ tereddÃ¼de uÄŸramadan, rehavete dÃ¼ÅŸmeden devam edecek. Pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halk oylamasÄ±nÄ±n da bize verdiÄŸi mesaj, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rmesi ve milletin birliÄŸinin, kardeÅŸliÄŸinin artarak devam etmesidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Halk oylamasÄ± demek, 'doÄŸrudan halkÄ±n iradesine mÃ¼racaat etmek' demektir." ifadesini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bir kez daha altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§iziyorum, bu halk oylamasÄ±nda 'evet' diyenler de 'hayÄ±r' diyenler de baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r. Milletin sÃ¶zÃ¼nÃ¼n Ã¼zerine sÃ¶z sÃ¶ylemek beyhudedir, boÅŸtur, ayÄ±ptÄ±r."



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