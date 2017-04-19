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SavaÅŸ maÄŸdurlarÄ± iÃ§in ortez protez merkezi aÃ§Ä±ldÄ±
SavaÅŸ maÄŸdurlarÄ± iÃ§in ortez protez merkezi aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve UluslararasÄ± Doktorlar DerneÄŸinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda sakat kalan savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in kurulan "YÃ¼ksek Teknoloji Ortez Protez YapÄ±m ve Uygulama Merkezi", Fatih'te hizmet vermeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda sakat kalan savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in kurulan "YÃ¼ksek Teknoloji Ortez Protez YapÄ±m ve Uygulama Merkezi", Fatih'te aÃ§Ä±ldÄ±.

Kuveyt Beyt Zekat Kurumu'nun desteÄŸiyle Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve UluslararasÄ± Doktorlar BirliÄŸinin (AID) uygulamacÄ± katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul, ÅžanlÄ±urfa ve Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esinde kurulan merkezler, dÃ¼zenlenen tÃ¶renlerle hizmet vermeye baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul'da bir otelde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸan AID BaÅŸkanÄ± Dr. MevlÃ¼t Yurtseven, "BugÃ¼n burada yapÄ±lmak istenen ÅŸey; sadece fiziksel bir ÅŸey deÄŸil, aynÄ± zamanda umutlarÄ±n da onarÄ±lmasÄ±." dedi.

Projeyi gerÃ§ekleÅŸtirdikleri iÃ§in gururlu olduklarÄ±nÄ± ifade eden Yurtseven, "Bu projeyi 50 yÄ±llÄ±k bir projenin baÅŸlangÄ±cÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. KatÄ±lan herkese teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Genel BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m ise projeyi hayat geÃ§irmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, destek veren kuruluÅŸlara teÅŸekkÃ¼r etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz hayatÄ±mÄ±z devam ederken vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli uzuvlarÄ±nÄ± ya da ailesinin bir kÄ±smÄ±nÄ± kaybeden insanlar, Ã§ocuklar oluyor. Ben bir an Ã¶nce bu savaÅŸlarÄ±n bitmesini diliyorum. UmarÄ±m Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tÃ¼m devletleri ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± bir araya gelirler ve bu acÄ±larÄ± dindirirler." dedi.

Kuveyt Beyt Zekat Kurumu Genel BaÅŸkanÄ± Dr. Ä°brahim Salih de savaÅŸlardan en Ã§ok Ã§ocuklarÄ±n olumsuz yÃ¶nde etkilendiÄŸine iÅŸaret ederek, aÃ§tÄ±klarÄ± merkezin yaralarÄ±n bir nebze de olsa sarÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± umut ettiÄŸini kaydetti.

ToplantÄ±da savaÅŸ maÄŸduru Ã§ocuklar da sahneye Ã§Ä±karak duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Suriye savaÅŸÄ±nda yaralanarak proteze muhtaÃ§ olan Abdulbasit, Henin ve Ali isimli Ã¼Ã§ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuk, ortez-protez merkezinin aÃ§Ä±lmasÄ±ndan dolayÄ± katkÄ± sunanlara teÅŸekkÃ¼r etti.

TanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan EdirnekapÄ±'daki Ã–zel Kuveyt Ä°stanbul Ortez-Protez YapÄ±m ve Uygulama Merkezinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

MERKEZ HAKKINDA

Suriyeli savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in kurulan ve ihtiyaÃ§larÄ± temin etmek Ã¼zere planlanan merkezlerde 2 yÄ±lda bin ihtiyaÃ§ sahibi iÃ§in ortez protez Ã¼retilmesi ve uygulanmasÄ± hedefleniyor.

Yaralanma sonucu sakat kalan Suriyeli savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ± Ã¶ncelemekle beraber savaÅŸ dÄ±ÅŸÄ± sebeplerle de sakat kalmÄ±ÅŸ, ortez protez temini imkanÄ± olmayan ihtiyaÃ§ sahipleri de bu merkezler sayesinde Ã¼cretsiz ortez protez imkanÄ±na kavuÅŸacak.

Merkezde Ã¼Ã§ boyutlu tarayÄ±cÄ± cihazlar kullanÄ±larak alÃ§Ä± Ã¶lÃ§Ã¼ye lÃ¼zum kalmadan, 4-6 saat iÃ§inde ortez-protez iÅŸlemleri yapÄ±labilecek.

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