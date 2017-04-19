14:39, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

AÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklular iÃ§in 'destek Ã§adÄ±rÄ±'





Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde Ã§adÄ±r kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazzeliler,Â Ä°srailÂ hapishanelerindeÂ aÃ§lÄ±k greviÂ yapanÂ Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in Ã§adÄ±r kurdu. Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi'nin Gazze'dekiÂ Seraya MeydanÄ±'nda kurduÄŸu Ã§adÄ±rlar, Ã§ok sayÄ±da Filistinliyi bir araya getirdi. Ã‡adÄ±rlarÄ±n Ã§evresindeki alana Filistinli tutuklularÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "Esirler tehlikede", "Esirlerin acilen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" yazan dÃ¶vizler yerleÅŸtirildi. Fetih hareketine baÄŸlÄ± Esirler ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe KavuÅŸanlar Komitesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â NeÅŸet el-VahidiÂ burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermeyi ve onlarla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Esirler meselesi Filistin'in temel sabitelerinden biridir ve onlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine kavuÅŸturulmasÄ± vazgeÃ§ilemez ulusal bir gÃ¶revdir." dedi. Vahidi ayrÄ±ca uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinden "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinlilerin hayatlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in derhal harekete geÃ§melerini" istedi.

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