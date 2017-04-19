AÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklular iÃ§in 'destek Ã§adÄ±rÄ±'

Gazzeliler,Â Ä°srailÂ hapishanelerindeÂ aÃ§lÄ±k greviÂ yapanÂ Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in Ã§adÄ±r kurdu.
Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi'nin Gazze'dekiÂ Seraya MeydanÄ±'nda kurduÄŸu Ã§adÄ±rlar, Ã§ok sayÄ±da Filistinliyi bir araya getirdi. Ã‡adÄ±rlarÄ±n Ã§evresindeki alana Filistinli tutuklularÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "Esirler tehlikede", "Esirlerin acilen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" yazan dÃ¶vizler yerleÅŸtirildi.
Fetih hareketine baÄŸlÄ± Esirler ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe KavuÅŸanlar Komitesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â NeÅŸet el-VahidiÂ burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermeyi ve onlarla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Esirler meselesi Filistin'in temel sabitelerinden biridir ve onlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine kavuÅŸturulmasÄ± vazgeÃ§ilemez ulusal bir gÃ¶revdir." dedi.
Vahidi ayrÄ±ca uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinden "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinlilerin hayatlarÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in derhal harekete geÃ§melerini" istedi.
MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°sveÃ§â€™in TÃ¼rk kÃ¶kenli Konut BakanÄ± Mehmet Kaplan hakkÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta baÅŸlayan karalama kampanyasÄ± sonrasÄ± dÃ¼n gÃ¶revinden istifa etti.
Avustralya'da 216 meslek Ã§alÄ±ÅŸma vizesi kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas,"BaÅŸkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin erken seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor." dedi.
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde Ã§adÄ±r kuruldu
KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdildayev, "2015'te Ä°ran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardÄ±. GeÃ§en yÄ±l bu rakam 14 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±. Bu da ekonomi alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizin ilerlediÄŸini gÃ¶steriyor" dedi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman, ABD Savunma BakanÄ± Mattis'i baÅŸkent Riyad'da kabul etti
Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Baswedan baÅŸkentin yeni valisi oldu
Ã‡in, Kuzey Kore'yi bÃ¶lgede gerilimi artÄ±racak provokatif sÃ¶ylem ve eylemlerden kaÃ§Ä±nmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde oy kullanabilecek seÃ§menlerin dÃ¶rtte birinden fazlasÄ± kararsÄ±zlardan oluÅŸuyor
SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarla gÃ¼ndeme gelen Ä°ran lideri Hamaney, Ä°ranlÄ± komutanlara hitap etti
Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait Huey UH-1H tipi helikopterin helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu dÃ¶rt asker Ã¶ldÃ¼, bir asker yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±
Bosna Hersekâ€™te meÅŸhur Mostar kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne yakÄ±n mesafede yer alan Ã¼lkedeki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Ã‡aplyina yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi kÃ¶prÃ¼ ilgisizlik nedeniyle dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor.