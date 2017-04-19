Tarihi GÃ¶kmedrese'nin restorasyonu devam ediyor

GÃ¶kmedrese'de devam edenÂ restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inceleyenÂ VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Burhan Ersoy, burada basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â tarihi eserleri yerinde gÃ¶rmek ve deÄŸerlendirecekleri gayrimenkuller ile ilgili yatÄ±rÄ±m projesi yapmak Ã¼zereÂ Sivas'a geldiÄŸini belirtti.
Sivas'takiÂ TaÅŸhanÂ veÂ SubaÅŸÄ± HanÄ± gezdiÄŸini, tarihi GÃ¶kmedrese'de ise incelemede bulunduÄŸunu ifade eden Ersoy, "GÃ¶kmedrese'nin ihata duvarÄ±nÄ±n kesim iÅŸlemlerini baÅŸlatacaÄŸÄ±z. Bunu da en kÄ±sa zamanda bitireceÄŸiz. 2017 yÄ±lÄ± sonunda GÃ¶kmedrese'nin kabasÄ±nÄ± bitirip ince iÅŸlerine gireceÄŸiz." dedi.
Tarihi medresenin restorasyonunu en kÄ±sa zamanda tamamlamayÄ± hedeflediklerini aktaran Ersoy, "BurayÄ± Sivas halkÄ±nÄ±n istifadesine sunacaÄŸÄ±z. GÃ¶kmedrese bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli eserlerden bir tanesi. Burada yapÄ±lacak Ã§evre dÃ¼zenlemesiyle ilgili Ã§ok iÅŸlerimiz var. Ä°nÅŸallah, bunlarÄ± en kÄ±sa zamanda tamamlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Ersoy, DivriÄŸi Ulu Cami ve DarÃ¼ÅŸÅŸifasÄ±'nda devam eden restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da inceleyeceklerini kaydetti.
Kurumun diÄŸer projelerini de yerinde gÃ¶rdÃ¼klerini dile getiren Ersoy, taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ne ÅŸekilde deÄŸerlendirileceÄŸi hususunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Anadolu SelÃ§uklularÄ± dÃ¶neminde, Sahip Ata Fahreddin Ali tarafÄ±ndan 1271 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan GÃ¶kmedrese, taÃ§ kapÄ± Ã¼zerinde yÃ¼kselen tuÄŸla Ã¶rgÃ¼lÃ¼ iki minaresindeki mavi Ã§inilerle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.Â
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersoy, restorasyonu devam eden Sivas'taki tarihi GÃ¶kmedrese'de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± en kÄ±sa zamanda tamamlamayÄ± hedeflediklerini bildirdi
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