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16:23, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
14:52, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Hakkari'de silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Hakkari'de silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde bir kÃ¶ydeki evde Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince PKK'nÄ±n finans kaynaÄŸÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Åžemdinli'nin GÃ¼nyasÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir ev ve eklentilerinde kaÃ§ak malzemelerin bulunduÄŸu bilgisi Ã¼zerine ekiplerce arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"17 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda ÅŸahsÄ±n ev ve eklentilerinde yapÄ±lan aramada, 15 adet oscar marka yivsiz av tÃ¼feÄŸi, bir adet castello marka yivsiz av tÃ¼feÄŸi, 5 adet ricol marka yivsiz av tÃ¼feÄŸi, 8 adet beyarms marka yivsiz av tÃ¼feÄŸi, 68 adet yivsiz av tÃ¼feÄŸi namlusu, 4 bin 175 adet av fiÅŸeÄŸi, 118 adet av tÃ¼feÄŸi dipÃ§iÄŸi, 77 adet el kundaÄŸÄ±, 18 adet taÅŸÄ±ma tutamaÄŸÄ±, 25 adet av tÃ¼feÄŸi namlusu ÅŸok kiti, 7 adet el taÅŸÄ±ma tutamaÄŸÄ± ele geÃ§irilmiÅŸtir. ÅžahÄ±s hakkÄ±nda '5607 ve 2521 SayÄ±lÄ± Kanuna Muhalefet' suÃ§undan iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



Ä°lgili Konular Hakkari PKK
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