Facebook, 'Facebook Spaces'i duyurdu

Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ±Â Facebook Spaces'in beta versiyonunu, geliÅŸtiriciler iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸiÂ F8 2017 KonferansÄ±'nda tanÄ±ttÄ±.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen konferansÄ±, canlÄ± olarak ODTÃœ Teknokent'teki geliÅŸtiriciler ve konuya ilgi duyanlar takip etti.
Facebook'un Sosyal Sanal GerÃ§eklik ekibinin baÅŸÄ±nda yer alan Rachel Franklin, sunumunda, kullanÄ±cÄ±larÄ±n sanal dÃ¼nyada etkileÅŸim iÃ§inde olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Facebook Spaces isimli platformu tanÄ±ttÄ±.
Facebook Spaces'in, Facebook'un oluÅŸturduÄŸu ilk Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu ifade eden Franklin, platformun, Oculus maÄŸazasÄ±ndaki erken eriÅŸim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden indirilebileceÄŸini belirtti.
Sunumda, Oculus Rift ve Touch olarak adlandÄ±rÄ±lan Ã¶zel bir gÃ¶zlÃ¼k sayesinde, Facebook'a konulan video ve fotoÄŸraf gibi paylaÅŸÄ±mlarÄ±n sanal gerÃ§eklik formatÄ±nda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.
KullanÄ±cÄ±lar, Facebook Spaces ile Ã¼Ã§ boyutlu nesneler Ã§izebilmenin yanÄ± sÄ±ra sanal gerÃ§eklik formatÄ±nda olmak Ã¼zere Facebook'ta fotoÄŸraf veya video paylaÅŸabiliyor ya da Messenger videoyu kullanarak arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arama gerÃ§ekleÅŸtirebiliyor.
AyrÄ±ca konferansta konuÅŸan Facebook'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik teknolojisinin Ã¶nemine iÅŸaret ederek, bu teknoloji sayesinde Ã¼Ã§ boyutlu efektlerin Facebook'a yÃ¼klenen fotoÄŸraflara uygulanabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Åžu ana kadar hiÃ§ kimsenin bir artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik platformu oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Zuckerberg, yaptÄ±ÄŸÄ± sunumda, Ã¶z Ã§ekimlere (selfie) eklenebilen kamera efektlerine dikkati Ã§ekti.
Cep telefonu kamerasÄ±nÄ± ilk artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik platformuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receklerini sÃ¶yleyen Zuckerberg, kullanÄ±cÄ±larÄ±n bu aÃ§Ä±k platformda kendi efektlerini oluÅŸturabileceÄŸini ve bu efekt havuzunda farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlere ait binlerce efektin yer alacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Platformun beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n kullanÄ±ma hazÄ±r olduÄŸunu belirten Zuckerberg, ek olarak Messenger gibi Facebook uygulamalarÄ±na, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik teknolojisinin dahil edilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakÄ±n bir gelecekte cep telefonlarÄ±nda izlenen video ve canlÄ± yayÄ±nlara da dijital nesnelerin yerleÅŸtirilmesinin yaygÄ±nlaÅŸabileceÄŸini ifade etti.
Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± Facebook Spaces'in beta versiyonunu tanÄ±ttÄ±
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