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16:23, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa BirliÄŸi
14:56, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Brexit iÃ§in gerÃ§ek mÃ¼zakereler erken seÃ§imden sonra
Brexit iÃ§in gerÃ§ek mÃ¼zakereler erken seÃ§imden sonra

AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas,"BaÅŸkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin erken seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ±Â Jean-Claude Juncker'in,Â BrexitÂ iÃ§in gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin Ä°ngiltere'deki erkenÂ seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Margaritis Schinas, bir soru Ã¼zerine, Ä°ngiltere'nin AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker'in 8 Haziran'da erken seÃ§ime gidilmesi kararÄ± alan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile dÃ¼n akÅŸam bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden sÃ¶zcÃ¼, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan, BaÅŸkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin erken seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor." dedi.Â 

Â Ä°NGÄ°LTERE ERKEN SEÃ‡Ä°ME GÄ°DÄ°YOR



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere AB brexit
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