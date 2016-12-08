Manisa'da orta ÅŸiddette deprem

Manisa'nÄ±nÂ SaruhanlÄ± ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi.Â
BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) tespitine gÃ¶re, saat 14.23'de merkez Ã¼ssÃ¼ SaruhanlÄ± olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.
Depremin 8,3 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, "16 Nisan'da yapÄ±lan referandum yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. 16 Nisan'da irademiz gasp edilmiÅŸtir. " dedi
TÃ¼rkiye, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek
Merkez Ã¼ssÃ¼ SaruhanlÄ± ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde bir kÃ¶ydeki evde Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulundu.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve UluslararasÄ± Doktorlar DerneÄŸinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda sakat kalan savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in kurulan "YÃ¼ksek Teknoloji Ortez Protez YapÄ±m ve Uygulama Merkezi", Fatih'te hizmet vermeye baÅŸladÄ±
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda bir hakim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mÃ¼rettebattÄ±n ÅŸehit olduÄŸu helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu seÃ§imden bÃ¼tÃ¼n partilerin almasÄ± gereken mesajlar da vardÄ±r, biz de AK Parti olarak kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen mesajÄ± aldÄ±k. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan gÃ¼ven devam ediyor ancak ÅŸu ÅŸu hususlarda da daha dikkatli olmanÄ±z gerekiyor' diye bize bir de not dÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi
Ä°stanbul Barosu, YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven ve Ã¼yeler hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
DiyarbakÄ±r'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Midyat ve DargeÃ§it ilÃ§elerinde 7 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n MayÄ±s ayÄ±nda bir araya geleceÄŸini sÃ¶yledi
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye giden "Geroy Arsenala" adlÄ± gemi, 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±yla Karadeniz'de battÄ±
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±. 12 ÅŸehidin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'a getirildi
Anadolu 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± H.A, rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye'de 2016'da yayÄ±mlanan kitap sayÄ±sÄ± 51 bini geÃ§ti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CNN International'a mÃ¼lakat verdi