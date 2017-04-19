15:07, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Avustralya'da Ã§alÄ±ÅŸma vizesi deÄŸiÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya GÃ¶Ã§menlik EnstitÃ¼sÃ¼ (MIA) Victoria ve Tazmanya Åžube BaÅŸkanÄ± Ayka Åžahin, nitelikli iÅŸÃ§ilerin 4 yÄ±la kadar Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na izin veren 457 numaralÄ± vizenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla, 216 meslek gurubunun liste dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Federal hÃ¼kÃ¼metin Ã§alÄ±ÅŸma vizesi kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren MIA Victoria ve Tazmanya Åžube BaÅŸkanÄ± Åžahin, 457 numaralÄ± Ã§alÄ±ÅŸma vizesinin kademeli olarak Mart 2018'de tamamen kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Karardan, Avustralya'ya artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma vizesiyle gelmenin tamamen imkansÄ±z hale getirildiÄŸi anlamÄ±nÄ± Ã§Ä±karmamak gerektiÄŸini ifade eden Åžahin, "Son yÄ±llarda, 457 numaralÄ± Ã§alÄ±ÅŸma vizesi, 'bir kiÅŸiyi vasÄ±flÄ± bir meslek sahibi gÃ¶sterip vasÄ±fsÄ±z bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak gibi' suistimaller nedeniyle kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸÃ¶hret edindi. HÃ¼kÃ¼met, bu nedenle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± politikacÄ±larÄ±n da hedefi haline gelen, kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hrete sahip bu vizeden kurtularak yerine yeni bir vize getirmek istiyor. Yani Ã§alÄ±ÅŸma vizeleri tamamen kaldÄ±rÄ±lmÄ±yor, sadece bazÄ± sÄ±nÄ±rlamalar ve zorlaÅŸtÄ±rmalar getiriliyor." dedi.

Ã‡eÅŸitli mÃ¼hendislik alanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, sanat, sinema, saÄŸlÄ±k ve havacÄ±lÄ±k alanlarÄ±ndaki 216 meslek grubunun vasÄ±flÄ± meslekler listesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Åžahin, 435 meslek grubunun listede yer almaya devam ettiÄŸini belirtti.

AyrÄ±ca Åžahin, ÅŸu anda en fazla 4 yÄ±llÄ±k verilen Ã§alÄ±ÅŸma vizesinin bundan sonra bazÄ± meslek gruplarÄ±na 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na verileceÄŸini, bazÄ± meslekler iÃ§in 4 yÄ±l uygulamasÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini bildirdi.

Yeni kurallar gereÄŸi, Ã§alÄ±ÅŸma vizesine baÅŸvuran herkesten artÄ±k "adli sicil kaydÄ±" isteneceÄŸini dile getiren Åžahin ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÄ±saca sÃ¶ylemek gerekirse deÄŸiÅŸiklikler bazÄ± vize ve baÅŸvuru sahiplerini olumsuz etkileyebilir ancak bu Avustralya'da Ã§alÄ±ÅŸma vizelerinin tamamen kalktÄ±ÄŸÄ± ya da imkansÄ±z derecesinde zorlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor. Ã‡alÄ±ÅŸma vizesine baÅŸvurmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen kiÅŸilerin, mutlaka kayÄ±tlÄ± bir gÃ¶Ã§men acentesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸikliklerden nasÄ±l etkileneceklerini tam olarak Ã¶ÄŸrenmeleri gerekiyor."

Avustralya'ya 457 numaralÄ± Ã§alÄ±ÅŸma vizesiyle gelen TÃ¼rklerin sayÄ±sÄ±nÄ± tam olarak bilmediÄŸini belirten Åžahin, vizeden en Ã§ok yaralanan Ã¼lkeler listesi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda, 500 ila bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n durumdan etkilenebileceÄŸini sÃ¶yledi.

457 numaralÄ± Ã§alÄ±ÅŸma vizesi, 1996'da dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± John Howard tarafÄ±ndan, ihtiyaÃ§ duyulan mesleklerdeki aÃ§Ä±ÄŸÄ± kapatmak Ã¼zere yabancÄ± Ã¼lkelerden nitelikli eleman istihdamÄ±na imkan saÄŸlamak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Vizeden en Ã§ok Ä°ngiltere, Hindistan ve Ã‡in'den kalifiye meslek sahipleri yararlanÄ±yordu. GÃ¶Ã§menlik BÃ¼rosu verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 95 bin 758 kiÅŸi bu vizeden yararlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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