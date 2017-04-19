15:13, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Meteoroloji'den serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re TÃ¼rkiye, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren kuzeybatÄ± bÃ¶lgelerden baÅŸlayarakÂ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n ardÄ±ndan da serin havanÄ±n etkisine girecek. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ kuzeybatÄ± kesimlerden baÅŸlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iÃ§ ve batÄ± bÃ¶lgelerinde hissedilir dÃ¼zeyde (6-12 derece) azalacak ve mevsim normalleri altÄ±nda seyredecek.

Marmara, Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yerel olarak saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak gÃ¶rÃ¼lecek.Â

Marmara, Ege, Karadeniz ve BatÄ± Akdeniz ile Ä°Ã§ Anadolu'da cuma gÃ¼nÃ¼ yaÄŸmur ve saÄŸanak gÃ¶rÃ¼lecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Afyonkarahisar, UÅŸak, Samsun ve Amasya Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

23 NÄ°SAN PAZAR GÃœNÃœ YAÄžIÅž BEKLENÄ°YOR

Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, GÃ¼ney ve Ä°Ã§ Ege, BatÄ± Akdeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun cumartesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ±n kutlanacaÄŸÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak; Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun yÃ¼ksek ve daÄŸlÄ±k kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar bekleniyor.Â

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun kuzey, iÃ§ ve batÄ± bÃ¶lgelerinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.