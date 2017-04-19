İsveç’te Türk Bakan istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsveç Başbakanı Stefan Löfven düzenlediği basın toplantısında, Mehmet Kaplan’ın istifasını verdiğini ve politik çalışmalarına başka bir şekilde devam edeceğini söylediğini belirtti.
Yeşiller Partili Bakan Kaplan istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada “İşimi gerektiği gibi yapma kabiliyetimin önüne geçen bir tartışmanın içine girdik” dedi.
Ülkenin Türk kökenli ilk Bakanı olan Mehmet Kaplan’ın, geçen sene gerçekleşen bir iftar yemeğinde İsveç Ülkü Ocakları Başkanı İlhan Şentürk, Milli Görüş Başkanı Yavuz Selim Çelik ve Türk İşçi Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Barbaros Leylani ile aynı masada oturduğu ortaya çıkarken büyük tepki almıştı.
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