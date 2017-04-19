Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:23, 19 Nisan 2017 Çarşamba
Avrupa
15:14, 19 Nisan 2017 Çarşamba

  • Paylaş
İsveç’te Türk Bakan istifa etti
İsveç’te Türk Bakan istifa etti

İsveç’in Türk kökenli Konut Bakanı Mehmet Kaplan hakkında geçtiğimiz hafta başlayan karalama kampanyası sonrası dün görevinden istifa etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsveç Başbakanı Stefan Löfven düzenlediği basın toplantısında, Mehmet Kaplan’ın istifasını verdiğini ve politik çalışmalarına başka bir şekilde devam edeceğini söylediğini belirtti.
Yeşiller Partili Bakan Kaplan istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada “İşimi gerektiği gibi yapma kabiliyetimin önüne geçen bir tartışmanın içine girdik” dedi.

Ülkenin Türk kökenli ilk Bakanı olan Mehmet Kaplan’ın, geçen sene gerçekleşen bir iftar yemeğinde İsveç Ülkü Ocakları Başkanı İlhan Şentürk, Milli Görüş Başkanı Yavuz Selim Çelik ve Türk İşçi Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Barbaros Leylani ile aynı masada oturduğu ortaya çıkarken büyük tepki almıştı.



İlgili Konular isveç
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Mısır Almanya'dan ilk denizaltısını teslim aldı
Mısır Almanya'dan ilk denizaltısını teslim aldı

Mısır donanması için Almanya tarafından inşa edilen 4 denizaltıdan ilki teslim alındı
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış

Japonya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan kalan patlayıcı maddelerin temizlenmesinde kullanılmak üzere UNMAS'a yaklaşık 900 bin dolar bağışta bulundu
Lavrov'dan Suriye açıklaması
Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "(ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson ile Suriye konusunu detaylı bir şekilde değerlendirdik. Bizim için (Suriye'de) bir plan var, o da BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı" dedi
Çin'den Tibet'e Çince yeniden adlandırma
Çin'den Tibet'e Çince yeniden adlandırma

Çin'in Dalay Lama'nın iki ülke arasında yer alan tartışmalı bölgeye ziyareti sonrası buradaki 6 yeri Çince adlandırdığı ortaya çıktı
İsveç te Türk Bakan istifa etti
İsveç’te Türk Bakan istifa etti

İsveç’in Türk kökenli Konut Bakanı Mehmet Kaplan hakkında geçtiğimiz hafta başlayan karalama kampanyası sonrası dün görevinden istifa etti.
Avustralya'da çalışma vizesi değiştirildi
Avustralya'da çalışma vizesi değiştirildi

Avustralya'da 216 meslek çalışma vizesi kapsamından çıkarıldı
Brexit için gerçek müzakereler erken seçimden sonra
Brexit için gerçek müzakereler erken seçimden sonra

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas,"Başkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerçek müzakerelerin erken seçimden sonra başlayacağını değerlendiriyor." dedi.
Açlık grevindeki Filistinli tutuklular için 'destek çadırı'
Açlık grevindeki Filistinli tutuklular için 'destek çadırı'

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek için Gazze Şeridi'nde çadır kuruldu
İran Dışişleri Bakanı Zarif Kırgızistan'da
İran Dışişleri Bakanı Zarif Kırgızistan'da

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdildayev, "2015'te İran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardı. Geçen yıl bu rakam 14 milyon dolara çıktı. Bu da ekonomi alanındaki ilişkilerimizin ilerlediğini gösteriyor" dedi
ABD Savunma Bakanı Mattis Suudi Arabistan'da
ABD Savunma Bakanı Mattis Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Savunma Bakanı Mattis'i başkent Riyad'da kabul etti
Cakarta'nın yeni Valisi Baswedan
Cakarta'nın yeni Valisi Baswedan

Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Milli Eğitim Bakanı Baswedan başkentin yeni valisi oldu
Çin'den Kuzey Kore'ye 'provokasyondan kaçın' çağrısı
Çin'den Kuzey Kore'ye 'provokasyondan kaçın' çağrısı

Çin, Kuzey Kore'yi bölgede gerilimi artıracak provokatif söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı
Fransa'da seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek
Fransa'da seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek

Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanabilecek seçmenlerin dörtte birinden fazlası kararsızlardan oluşuyor
İran lideri Hamaney'in quot sağlık durumu quot tartışmaları
İran lideri Hamaney'in "sağlık durumu" tartışmaları

Sağlık sorunlarıyla ilgili tartışmalarla gündeme gelen İran lideri Hamaney, İranlı komutanlara hitap etti
Yunanistan'da askeri helikopter düştü 4 ölü
Yunanistan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait Huey UH-1H tipi helikopterin helikopterin düşmesi sonucu dört asker öldü, bir asker yaralı kurtarıldı
Bosna Hersek teki en eski Osmanlı köprüsü yıkılmak üzere
Bosna Hersek’teki en eski Osmanlı köprüsü yıkılmak üzere

Bosna Hersek’te meşhur Mostar köprüsüne yakın mesafede yer alan ülkedeki en eski Osmanlı köprüsü olma özelliği taşıyan Çaplyina yakınlarındaki tarihi köprü ilgisizlik nedeniyle dökülüyor.

Haberler

İsveç'teki kamyonlu saldırgan DEAŞ'lı çıktı
İsveç'teki kamyonlu saldırgan DEAŞ'lı çıktı

İsveç’te kamyonlu terör saldırısıyla ilgili bir tutuklama
İsveç te kamyonlu terör saldırısıyla ilgili bir tutuklama

İsveç'te kamyonlu terör saldırısı: 4 ölü | FOTO
İsveç'te kamyonlu terör saldırısı 4 ölü FOTO

İsveç'te başörtüsü lehine karar
İsveç'te başörtüsü lehine karar

Alman ve İsveç firmalarına damping soruşturması
Alman ve İsveç firmalarına damping soruşturması

Hırvatistan'dan AB'ye 'Türkiye' çağrısı
Hırvatistan'dan AB'ye 'Türkiye' çağrısı

İsveç'ten AB'ye 8, Türkiye'ye 28 avro vergi!
İsveç'ten AB'ye 8 Türkiye'ye 28 avro vergi

İsveç'te İslam kültür derneği kundaklandı
İsveç'te İslam kültür derneği kundaklandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 