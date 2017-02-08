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15:27, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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CHP'den "SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±
CHP'den

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, "16 Nisan'da yapÄ±lan referandum yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. 16 Nisan'da irademiz gasp edilmiÅŸtir. " dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, "Referandumun ÅŸaibeli sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yoruz, tanÄ±mayacaÄŸÄ±z. Referandum yenilenmelidir, tekrar edilmelidir. Bu milyonlarÄ±n oyunun gasp edilmesine karÅŸÄ± bir mÃ¼cadele" ifadelerini kullandÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke referanduma iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BÃ¶ke ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

TÃ¼rkiye yÄ±llardÄ±r seÃ§im yapÄ±yor. Ä°lk defa bir seÃ§imin meÅŸruiyeti hem ulusal hem uluslararasÄ± dÃ¼zeyde ÅŸaibeli hale geldi. Bunu TÃ¼rkiye'ye yaÅŸatmaya kimsenin hakkÄ± yok. AGÄ°T gÃ¶zlemcileri TÃ¼rkiye'nin davetiyle geldi. Siz bunlara 'Haddini bil' diye sÃ¶ylediÄŸinizde suÃ§u kabul ettiÄŸiniz anlama geliyor. Kimseye had bildirmeye deÄŸil TÃ¼rkiye'de demokrasiyi yÃ¼kseltmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var.

Bunun iÃ§in demokratik tÃ¼m haklarÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±mÄ±zdan ÅŸÃ¼phemiz olmasÄ±n. Her tÃ¼rlÃ¼ deyince Meclis'ten Ã§ekilmekten de Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmek de buna girer.

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