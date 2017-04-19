Ã‡in'den Tibet'e Ã‡ince yeniden adlandÄ±rma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'nÄ±n Hindistan ile sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeyi ziyaretinin ardÄ±ndan buradaki 6 yerleÅŸim yerini Ã‡ince yeniden adlandÄ±rdÄ±.
Ãœlkedeki resmi yayÄ±n organÄ± Global Times'Ä±n haberine gÃ¶re, Ã‡in VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 14 Nisan'da internet sitesi Ã¼zerinden, GÃ¼ney Tibet bÃ¶lgesindeki 6 yerleÅŸim yerinin isimlerini Ã‡ince yeniden adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
SÃ¶z konusu yerleri, Latin alfabesiyle yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle "Wo'gyainling, Mila Ri, Qoidengarbo Ri, Mainquka, BÃ¼mo La, Namkapub Ri" olarak isimlendiren BakanlÄ±k, kamuya aÃ§Ä±k bildirilerde bu adlarÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Global Times haberinde, bu yerlerin isimlerinin Hindistan yÃ¶netimine bÃ¶lgede Ã‡in'in egemenliÄŸini gÃ¶stermek iÃ§in deÄŸiÅŸtirildiÄŸi ve ilk Ã§aÄŸlardan beri var olduÄŸu savunuldu.
Ä°htilaflÄ± bir bÃ¶lgedeki yerleri ilk defa resmi olarak Ã‡ince adlandÄ±ran Pekin hÃ¼kÃ¼meti, Hindistan'Ä±n kuzeyindeki ArunaÃ§hal PradeÅŸ eyaletini GÃ¼ney Tibet olarak niteliyor.
Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, 6 Nisan'da sÃ¶z konusu bÃ¶lgeyi ziyaret etmiÅŸ ve 10 binden fazla Budist takipÃ§isiyle bir araya gelmiÅŸti. Ziyaret sonrasÄ± iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkiler gerilmiÅŸti.
Dalay Lama'nÄ±n ziyaretinin dini amaÃ§lÄ± olduÄŸunu ifade eden Hindistan yÃ¶netimi, Tibet'in Ã‡in'in bir parÃ§asÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin tutumlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in yÃ¶netimine karÅŸÄ± 1959'da baÅŸarÄ±sÄ±z ayaklanmanÄ±n ardÄ±ndan Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Tibet'i terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸ, Hindistan'Ä±n kuzeyinde, sÃ¼rgÃ¼nde Tibet hÃ¼kÃ¼meti kurulmuÅŸtu. Ã‡in yÃ¶netimi, Tibet'in 700 yÄ±ldÄ±r kendi topraklarÄ± iÃ§inde bulunduÄŸunu, Tibetliler ise bu sÃ¼renin Ã§oÄŸunda Ã¼lkelerinin baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunu savunuyor. Pekin, Dalay Lama'nÄ±n Tibet iÃ§in daha fazla Ã¶zerklik talebini, gizli baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ã§abasÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle reddediyor.
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Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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