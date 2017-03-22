Lavrov'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) onaylanan kararÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir plan bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Lavrov, GÃ¼rcistan'dan tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Abhazya'da dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n Moskova ziyaretinde Suriye'de rejim deÄŸiÅŸikliÄŸini de Ã¶ngÃ¶ren bir planÄ±n masaya gelip gelmediÄŸi sorusu Ã¼zerine, Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdiklerini belirterek "Bizim iÃ§in bir plan var, o da Suriye'nin kaderini Suriye halkÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi belirtilen BMGK'nÄ±n 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±. Bu kararÄ±n uygulanmasÄ±ndan baÅŸka bir alternatif bulunmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.
Rejimin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesinde dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± provokasyon olarak gÃ¶rdÃ¼klerini yineleyen Lavrov, Suriye'de "bazÄ± gÃ¼Ã§lerin" rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in suni sebepler Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°sveÃ§â€™in TÃ¼rk kÃ¶kenli Konut BakanÄ± Mehmet Kaplan hakkÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta baÅŸlayan karalama kampanyasÄ± sonrasÄ± dÃ¼n gÃ¶revinden istifa etti.
Avustralya'da 216 meslek Ã§alÄ±ÅŸma vizesi kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas,"BaÅŸkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin erken seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor." dedi.
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde Ã§adÄ±r kuruldu
KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdildayev, "2015'te Ä°ran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardÄ±. GeÃ§en yÄ±l bu rakam 14 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±. Bu da ekonomi alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizin ilerlediÄŸini gÃ¶steriyor" dedi
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Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Baswedan baÅŸkentin yeni valisi oldu
Ã‡in, Kuzey Kore'yi bÃ¶lgede gerilimi artÄ±racak provokatif sÃ¶ylem ve eylemlerden kaÃ§Ä±nmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde oy kullanabilecek seÃ§menlerin dÃ¶rtte birinden fazlasÄ± kararsÄ±zlardan oluÅŸuyor
SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarla gÃ¼ndeme gelen Ä°ran lideri Hamaney, Ä°ranlÄ± komutanlara hitap etti
Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait Huey UH-1H tipi helikopterin helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu dÃ¶rt asker Ã¶ldÃ¼, bir asker yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±
Bosna Hersekâ€™te meÅŸhur Mostar kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne yakÄ±n mesafede yer alan Ã¼lkedeki en eski OsmanlÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Ã‡aplyina yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi kÃ¶prÃ¼ ilgisizlik nedeniyle dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor.