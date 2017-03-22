15:47, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Lavrov'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) onaylanan kararÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir plan bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Lavrov, GÃ¼rcistan'dan tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Abhazya'da dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n Moskova ziyaretinde Suriye'de rejim deÄŸiÅŸikliÄŸini de Ã¶ngÃ¶ren bir planÄ±n masaya gelip gelmediÄŸi sorusu Ã¼zerine, Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdiklerini belirterek "Bizim iÃ§in bir plan var, o da Suriye'nin kaderini Suriye halkÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi belirtilen BMGK'nÄ±n 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±. Bu kararÄ±n uygulanmasÄ±ndan baÅŸka bir alternatif bulunmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.

Rejimin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesinde dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± provokasyon olarak gÃ¶rdÃ¼klerini yineleyen Lavrov, Suriye'de "bazÄ± gÃ¼Ã§lerin" rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in suni sebepler Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.