15:59, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya, Gazze Åžeridi'nin Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerden temizlenmesi iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler MayÄ±n Eylem Servisi'ne (UNMAS) yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.

UNMAS'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Japonya'nÄ±n, Gazze'deki savaÅŸ kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n temizlenmesi iÃ§in kuruma yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Japonya'nÄ±n 2015-2016 yÄ±llarÄ±nda UNMAS aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Gazze Åžeridi'ne 3,5 milyon dolar yardÄ±mda bulunduÄŸu ve sÃ¶z konusu yardÄ±mlarÄ±n 29 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki savaÅŸ kalÄ±ntÄ±larÄ± ile 149'u havadan atÄ±lan olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da patlamamÄ±ÅŸ bombanÄ±n temizlenmesinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m AjansÄ± (UNRWA) Mart 2016'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in Temmuz 2014'te dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede bulunan yaklaÅŸÄ±k 7 bin patlayÄ±cÄ± maddeden sadece 3 bininin imha edilebildiÄŸini belirtmiÅŸti. SÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamada Gazze'de savaÅŸ kalÄ±ntÄ±larÄ± nedeniyle 16 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 48'i Ã§ocuk 97 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilmiÅŸti.

Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± PatlayÄ±cÄ± MÃ¼hendisliÄŸi Dairesi verilerine gÃ¶re, Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi son saldÄ±rÄ±lar sÄ±rasÄ±nda atÄ±lan ancak infilak etmeyen fÃ¼ze ve bombalarÄ±n bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 40 ev bulunuyor.

UNMAS, mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesi, bu konuda halkÄ±n bilinÃ§lendirilmesi, risk azaltma eÄŸitimi, maÄŸdurlara destek verilmesi ve stoklardaki mayÄ±nlarÄ±n imha edilmesi gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Ä°srail'in, yÄ±llardÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 51 gÃ¼n sÃ¼ren son saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 bin 158 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 11 binden fazla kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±larda yaklaÅŸÄ±k 12 bin ev tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, 160 bin ev hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, bunlarÄ±n 6 bin 600'Ã¼ ise kullanÄ±lamaz duruma gelmiÅŸti.