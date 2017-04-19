16:37, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Zimbabve'de okul Ã¼creti canlÄ± hayvanla Ã¶denebilecek





Zimbabve'de bazÄ± okullar halihazÄ±rda canlÄ± hayvanlarÄ± okul Ã¼creti olarak kabul ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Zimbabve'de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okul Ã¼cretlerini parayla Ã¶deyemeyen aileler, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hayvanlarÄ±nÄ± verebilecek. Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re EÄŸitim BakanÄ± Lazarus Dokora, Ã¼lkedeki bazÄ± okullarÄ±n halihazÄ±rda canlÄ± hayvanlarÄ± okul Ã¼creti olarak kabul ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, velilerin, okul masraflarÄ±nÄ± canlÄ± hayvan vererek ya da kendi hizmet ve yeteneklerini sunarak Ã¶deyebileceÄŸini belirtti. Dokora, "EÄŸer toplumda bir inÅŸaat ustasÄ± varsa bu kiÅŸiye okul Ã¼creti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ± sunulmalÄ±dÄ±r." dedi. Dokora'nÄ±n sÃ¶zlerine aÃ§Ä±klÄ±k getiren bakanlÄ±k yetkilileri de "Ä°lgili Ã§ocuklarÄ±n aileleri canlÄ± hayvanlarÄ±nÄ± okullara vererek eÄŸitim Ã¼cretlerini karÅŸÄ±layabilir. Bu durum genellikle kÄ±rsal bÃ¶lgelerde geÃ§erlidir ancak kasaba ve ÅŸehirlerde Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ karÅŸÄ±layamayan aileler okul iÃ§in belirli iÅŸler yaparak Ã¼creti Ã¶deyebilir." ifadelerini kullandÄ±. Nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken halkÄ±n bankalar Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸturduÄŸu Zimbabve'de geÃ§en hafta insanlarÄ±n kredi borÃ§larÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±yla Ã¶deyebilmeleri yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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