17:07, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±zÄ±lay, iÅŸ sÃ¼reÃ§lerini tek elden yÃ¶netecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, iÅŸ sÃ¼reÃ§lerinin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine ivme kazandÄ±racak yeni bir yazÄ±lÄ±m sistemine geÃ§ecek.

KÄ±zÄ±lay'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, insani yardÄ±m alanÄ±nda da Ã¶ncÃ¼ olmayÄ± hedefleyen KÄ±zÄ±lay, Ã§Ã¶zÃ¼m ortaÄŸÄ± Vektora firmasÄ± ile SAP Kurumsal YazÄ±lÄ±m Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ kurulumu gerÃ§ekleÅŸtirecek. Stratejik planlama, proje yÃ¶netimi, satÄ±ÅŸ, Ã¼retim, daÄŸÄ±tÄ±m, mali kaynaklar yÃ¶netimi, satÄ±n alma, bakÄ±m onarÄ±m, stok yÃ¶netimi, kalite yÃ¶netimi, deÄŸerlendirme ve denetleme, insan kaynaklarÄ± yÃ¶netimi gibi iÅŸ sÃ¼reÃ§lerinin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde ivme kazandÄ±racak yeni bir yazÄ±lÄ±m sistemine geÃ§ilecek.

KÄ±zÄ±lay profesyonelleri ile yazÄ±lÄ±m uzmanlarÄ± "KÄ±zÄ±lay Pusula" projesi kapsamÄ±nda 15 ay mesai harcayarak, KÄ±zÄ±lay'Ä± geleceÄŸe taÅŸÄ±yacak sistemi hayata geÃ§irecek.

Projenin ilk toplantÄ±sÄ± KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, yÃ¶netim ve denetim kurulu Ã¼yeleri, Genel MÃ¼dÃ¼r Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ±, KÄ±zÄ±lay Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ve firma temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ankara'da gerÃ§ekleÅŸtirildi.

KÄ±nÄ±k, SAP'yi hayata geÃ§irecek olmaktan bÃ¼yÃ¼k heyecan duyduÄŸunu ifade ederek, "149 yÄ±llÄ±k bir kuruluÅŸ olmamÄ±zÄ±n birÃ§ok avantajÄ± ve dezavantajÄ± var. Bu proje sayesinde bunlarÄ±n en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu proje, sadece KÄ±zÄ±lay Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na deÄŸil, baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lar, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, paydaÅŸlar, tedarikÃ§iler, diÄŸer sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± da iÃ§ine alacak bir proje olacak ve iÅŸlerimizi kolaylaÅŸtÄ±racak. Projenin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in tÃ¼m bunlarÄ± analiz etmek Ã¶nemli." dedi.

Sistem kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten KÄ±nÄ±k, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kurumsal deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recimize bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olacak bir sistem. KurumlarÄ± geÃ§miÅŸ bilgilerle yÃ¶netebilirsiniz. Bu, mÃ¼fettiÅŸ tarzÄ±nda bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. GÃ¼ncel bilgiye sahipseniz iyi bir yÃ¶netici olursunuz. GeleceÄŸin bilgisine sahipseniz yenilikÃ§i, devrimci ve arif bir yÃ¶netici olursunuz. BugÃ¼n bu proje ile bu yola adÄ±m atÄ±yoruz. Bu proje Ã§erÃ§evesinde, sektÃ¶re terminoloji Ã¼retmemiz de gerekiyor. Bu noktada KÄ±zÄ±lay'Ä±n Ã¶zgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de koruyacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zde zor bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu biliyoruz. Bu sistemi gerÃ§ek anlamda hayata geÃ§irebilirsek belki de KÄ±zÄ±lay Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 50 yÄ±la yeterli gelecek bir sistem kurmuÅŸ olacak. Bu sistem, bize yeni yÃ¶netmelikler de sunacak. Bundan sonra KÄ±zÄ±lay'Ä± bu yÃ¶netmeliklerle yÃ¶neteceÄŸiz."

Vektora Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Turgay PiyadeoÄŸlu da yazÄ±lÄ±mÄ±n KÄ±zÄ±lay'a Ã¶zgÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonraki tÃ¼m iÅŸ sÃ¼reÃ§lerinin Ã§ekirdeÄŸini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu proje, alanÄ±nda, TÃ¼rkiye'deki en bÃ¼yÃ¼k projelerden biri olacak. 15 ay sonra ortaya Ã§Ä±kacak olan sistem, dÃ¼nyadaki benzer kuruluÅŸlar iÃ§in de Ã¶rnek teÅŸkil edecek." ifadelerini kullandÄ±.