CHP'den mecliste kalma kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, partilerine, toplumun deÄŸiÅŸik kesimlerinden Meclis'ten Ã§ekilme Ã¶nerisi geldiÄŸini belirterek, "Ancak yapÄ±lan MYK deÄŸerlendirmesinde bÃ¶yle bir kararÄ±n uygun olmayacaÄŸÄ± kararÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. CHP, elindeki bÃ¼tÃ¼n meÅŸru imkanlarÄ± kullanarak, Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olacaktÄ±r." dedi.
Levent GÃ¶k'e, TBMM'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazeteciler, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke'nin, "Meclis'ten de Ã§ekilmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
CHP'nin Meclis'ten Ã§ekilip Ã§ekilmeyeceÄŸi sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k GÃ¶k, "Referandum sÃ¼recinde yaÅŸananlar ve Ã¶zellikle YSK'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi skandallar" Ã¼zerine toplumun deÄŸiÅŸik Ã§evrelerinde Ã¶fke bulunduÄŸunu belirtti.
Bu konuda derin bir tartÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden GÃ¶k, CHP'nin, toplumun deÄŸiÅŸik kesimleriyle istiÅŸaresini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, her kesimin partiye gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdiÄŸini aktardÄ±.
CHP Grup BaÅŸkanvekili GÃ¶k, "Bu Ã§erÃ§evede toplumun deÄŸiÅŸik kesimlerinden CHP'ye bÃ¶yle bir Ã¶neri gelmiÅŸtir. Ancak yapÄ±lan MYK deÄŸerlendirmesinde bÃ¶yle bir kararÄ±n uygun olmayacaÄŸÄ± kararÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. CHP, elindeki bÃ¼tÃ¼n meÅŸru imkanlarÄ± kullanarak, Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye, Irak ve Ä°ran'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, TRT Kurdi'nin, KÃ¼rtÃ§e kanallar arasÄ±nda en Ã§ok izlenen televizyon kanalÄ± olduÄŸu belirlendi.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan biri hakim 12 kiÅŸinin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle memleketlerine uÄŸurlandÄ±
HDP MuÅŸ Milletvekili Burcu Ã‡elik Ã–zkan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±
YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetti. Karar, 10 Ã¼yenin ret, bir Ã¼yenin kabulÃ¼yle oy Ã§okluÄŸu ile verildi.
CHP Grup BaÅŸkanvekili GÃ¶k, "CHP, elindeki bÃ¼tÃ¼n meÅŸru imkanlarÄ± kullanarak, Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olacaktÄ±r" dedi
Ä°ÅŸ sÃ¼reÃ§lerinin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine ivme kazandÄ±racak yeni bir yazÄ±lÄ±m sistemine geÃ§ilecek
Edirne'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, "16 Nisan'da yapÄ±lan referandum yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. 16 Nisan'da irademiz gasp edilmiÅŸtir. " dedi
TÃ¼rkiye, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek
Merkez Ã¼ssÃ¼ SaruhanlÄ± ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde bir kÃ¶ydeki evde Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulundu.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve UluslararasÄ± Doktorlar DerneÄŸinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda sakat kalan savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in kurulan "YÃ¼ksek Teknoloji Ortez Protez YapÄ±m ve Uygulama Merkezi", Fatih'te hizmet vermeye baÅŸladÄ±
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda bir hakim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mÃ¼rettebattÄ±n ÅŸehit olduÄŸu helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu seÃ§imden bÃ¼tÃ¼n partilerin almasÄ± gereken mesajlar da vardÄ±r, biz de AK Parti olarak kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen mesajÄ± aldÄ±k. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan gÃ¼ven devam ediyor ancak ÅŸu ÅŸu hususlarda da daha dikkatli olmanÄ±z gerekiyor' diye bize bir de not dÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi
Ä°stanbul Barosu, YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven ve Ã¼yeler hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
DiyarbakÄ±r'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 23 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.