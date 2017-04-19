CHP'den mecliste kalma kararÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m: AK Parti olarak mesajÄ± aldÄ±k

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu seÃ§imden bÃ¼tÃ¼n partilerin almasÄ± gereken mesajlar da vardÄ±r, biz de AK Parti olarak kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen mesajÄ± aldÄ±k. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan gÃ¼ven devam ediyor ancak ÅŸu ÅŸu hususlarda da daha dikkatli olmanÄ±z gerekiyor' diye bize bir de not dÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi